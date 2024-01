Windows 11 sur Mac : Parallels et Windows 365 ouvrent de nouvelles possibilités

Il est désormais possible d’exécuter virtuellement Windows 11 sur les appareils Apple Mac les plus récents (ceux équipés des puces ARM M1, M2 ou M3 d’Apple) à l’aide de méthodes autorisées par Microsoft.

En 2020, le fabricant de MacBook est passé des processeurs Intel à sa nouvelle gamme de processeurs Apple Silicon basée sur l’architecture ARM, ce qui signifie que les utilisateurs de Mac qui souhaitaient utiliser les systèmes d’exploitation Windows de Microsoft (ou les applications Windows uniquement) ont été laissés pour compte.

Pour les appareils Mac équipés de processeurs Intel, les utilisateurs pouvaient se tourner vers le programme utilitaire multi-boot, Boot Camp, qui leur permettait d’installer et d’exécuter Windows sur leur Mac en tant que système d’exploitation (OS) de leur choix — plutôt que macOS par défaut.

Les utilisateurs d’appareils Apple dotés d’une puce Apple Silicon ne peuvent pas utiliser Boot Camp, car il est incompatible, et doivent se tourner vers d’autres moyens d’exécuter les systèmes d’exploitation Windows, tels que les émulateurs et les programmes de virtualisation. Il existe de nombreux programmes de virtualisation, mais Microsoft s’est maintenant prononcée sur ceux qu’il considère comme les meilleurs pour ce type d’utilisation.

Microsoft a publié un article sur son site Web d’assistance, apportant son support officiel à deux méthodes permettant aux utilisateurs de Mac dotés de puces M1, M2 ou M3 d’utiliser Windows 11 sur leur machine : Windows 365 Cloud PC (un service proposé par Microsoft lui-même) et Parallels.

Microsoft a autorisé les versions 18 et 19 de Parallels à exécuter les versions ARM de Windows 11 Pro et Windows 11 Enterprise.

Des limites identifiées

Les utilisateurs peuvent le faire en installant la version 18 ou 19 de Parallels Desktop et en créant une machine virtuelle qui vit dans votre OS existant (probablement macOS dans ce cas). Il explique que les versions ARM de l’OS Windows 11 ont des limitations qui ont un impact sur la capacité d’un utilisateur à exécuter certains matériels, jeux et applications (un problème de longue date avec Windows 11 sur les périphériques ARM, malheureusement). Cette solution de contournement permet toutefois aux utilisateurs d’accéder à la plupart des fonctionnalités de Windows 11, telles que l’accélération matérielle, de nombreuses technologies multimédias, etc.

Certaines limitations de Parallels incluent des fonctions qui utilisent les capacités de virtualisation imbriquées de Windows comme le Windows Subsystem for Android, Windows Subsystem for Linux, Virtualization-Based Security (VBS), et Windows Sandbox (qui permet aux utilisateurs d’exécuter des applications isolées sans affecter ou nuire à l’installation principale de l’OS). Parallels Desktop pour Mac ne peut pas non plus exécuter les versions 32 bits de Windows ARM, car Microsoft a interrompu la prise en charge des applications UWP 32 bits pour ARM en janvier de l’année dernière.

Apple a également abandonné la prise en charge des applications 32 bits il y a un certain temps, sans aucune solution de contournement connue pour les faire fonctionner dans les versions modernes de macOS. Si vous souhaitez essayer les fonctionnalités listées, Neowin recommande l’autre service mis en avant par Microsoft, Windows 365 Cloud PC (qui fonctionne dans une fenêtre de navigateur Web, ce qui le rend beaucoup plus facile à configurer), ou d’acheter un ordinateur portable Windows à la place.

L’édition standard de Parallels Desktop 19 vous coûtera 99,99 euros par an et la version Pro coûte habituellement 119,99 euros par an, mais Amazon la propose actuellement avec une réduction de 15 % à 101,99 euros pour un abonnement d’un an.

Windows 365 Cloud PC, la solution interne

La solution interne de Microsoft, Windows 365 Cloud PC, permettra aux utilisateurs de Mac Silicon de bénéficier d’une version personnalisée et complète de Windows 11. Microsoft la décrit comme une « solution logicielle en tant que service pour les organisations de toutes tailles », ce qui signifie qu’elle n’est pas destinée aux utilisateurs individuels (pour l’instant).

Bien que certains utilisateurs de Mac et de MacBook puissent être réticents à l’idée d’exécuter Windows sur leurs appareils, il existe des avantages utiles pour les personnes qui souhaitent tester des programmes Windows 11 ou utiliser des applications qui ne disposent pas actuellement d’un support Mac natif, il est donc bon de voir Microsoft reconnaître ce fait et offrir un support et des conseils, même si c’est en serrant les dents.