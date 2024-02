Apple bat des records avec 2,2 milliards d’appareils actifs

Depuis le lancement du premier iPhone en 2007, Apple continue son expansion mondiale. Lors de la première conférence sur les résultats financiers de l’année, Tim Cook, le PDG d’Apple, a révélé que le nombre d’appareils Apple actifs a dépassé le cap des 2,2 milliards à travers le monde.

Pour mettre ces chiffres en perspective, le monde compte environ 2 milliards d’enfants, ce qui signifie qu’il y a désormais plus d’iPhone, d’iPad et de Mac sur notre planète que de jeunes humains.

Durant cette annonce, Tim Cook a exprimé sa satisfaction : « Nous sommes ravis d’annoncer que notre base installée d’appareils actifs a maintenant surpassé les 2,2 milliards, atteignant un record historique à travers tous les produits et segments géographiques ».

Avec la sortie du Vision Pro, le nouveau casque de « l’informatique spatiale » de la marque, Apple réaffirme son engagement envers l’innovation révolutionnaire, tout en restant fidèle à ses valeurs et à l’égard de ses clients.

Cette croissance de 10 % depuis février 2023 illustre une progression fulgurante. Selon les données de Statista, Apple avait atteint le milliard d’appareils en 2016, ce qui signifie que l’entreprise a presque doublé ce nombre en seulement 7 ans. Mais quels sont les projets futurs d’Apple ?

L’IA comme prochain eldorado

Alors que l’Apple Vision Pro fait son entrée sur le marché, des rumeurs circulent déjà sur la possible orientation d’Apple vers l’intelligence artificielle (IA). Cette évolution semble inévitable, d’autant plus qu’Apple travaillerait sur son propre AI génératif, surnommé « Apple GPT ».

Malgré les spéculations sur les mises à jour liées à l’IA qui pourraient accompagner iOS 18, Apple reste discrète. La firme a simplement déclaré : « En regardant vers l’avenir, nous continuerons à investir dans ces technologies et d’autres qui façonneront le futur, y compris l’intelligence artificielle, domaine dans lequel nous consacrons énormément de temps et d’efforts. Nous sommes impatients de partager plus de détails sur notre travail continu dans cet espace plus tard cette année ».

Le futur d’Apple semble donc tourné vers l’innovation continue et l’exploration de nouvelles frontières technologiques, avec l’IA au cœur de sa stratégie.