WWDC 2022 : Messages dans iOS 16 pourra modifier et supprimer des messages

Lors de son événement WWDC 2022, Apple a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour ses plateformes logicielles, notamment la possibilité de modifier les messages déjà envoyés dans l’application Messages. Le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a annoncé ces changements lors d’une discussion sur les mises à jour d’iOS 16.

Envoyer des SMS à d’autres utilisateurs d’iPhone avec iMessage a toujours ressemblé à une application de messagerie instantanée. iOS 16 ajoute un certain nombre de fonctionnalités à l’application Messages qui rendent cela encore plus évident. Préparez-vous à corriger vos erreurs.

Tout d’abord, vous avez probablement déjà envoyé un message avec une faute de frappe. C’est très facile à faire, surtout avec la correction automatique d’Apple. À partir d’iOS 16, vous serez en mesure de corriger ces erreurs de frappe dans Messages. Il vous suffira d’appuyer longuement sur la touche et de sélectionner « Modifier ».

Deuxièmement, il n’a jamais été possible d’annuler ou de supprimer un iMessage du smartphone de l’autre personne. iOS 16 ajoute également une option « Annuler l’envoi » dans le menu lorsque vous appuyez longuement sur un message. Le message sera supprimé de la conversation.

Dans les petits caractères de son communiqué de presse sur l’événement, Apple explique que la possibilité de modifier ou d’annuler l’envoi d’un message sera disponible pendant 15 minutes, et qu’une fois qu’un message est supprimé, les utilisateurs peuvent le récupérer pendant 30 jours.

Identifier une conversation

Enfin, les messages sont identifiés comme lus dès que vous ouvrez une conversation, mais que faire si vous ne pouvez pas répondre tout de suite ? iOS 16 offre la possibilité d’identifier une conversation comme non lue, tout comme un e-mail. Identifier une conversation comme non lue devrait fonctionner pour iMessage et SMS, mais la modification et l’annulation de l’envoi sont réservées à iMessage. Attendez-vous à voir toutes ces améliorations et bien d’autres dans iOS 16 plus tard cette année.

Apple publiera aujourd’hui une version preview d’iOS 16 destinée aux développeurs et prévoit de proposer une version bêta publique du nouveau logiciel aux utilisateurs le mois prochain — vous pouvez vous inscrire pour y accéder ici.