Windows 11 23H2 : une fuite montre de nouveaux dossiers d’applications sur le bureau

Bien que Microsoft travaille encore actuellement sur la première mise à jour majeure de son système d’exploitation actuel, la 22H2 pour Windows 11, les développeurs devraient déjà mettre en œuvre des fonctionnalités pour la future mise à jour. Dans une capture d’écran, on peut voir un dossier d’applications sur le bureau.

Jusqu’à présent, la firme de Redmond a seulement confirmé vouloir ajouter des dossiers au menu de démarrage de Windows 11. Comme l’a remarqué Windows Latest, Microsoft a récemment publié une capture d’écran montrant des dossiers d’applications également sur le bureau. On peut y voir que les quatre applications Facebook, Twitter, Instagram et Reddit sont réunies dans un groupe appelé « Réseaux sociaux ».

Comme la capture d’écran a probablement été montrée par erreur, il pourrait s’agir d’un simple concept. Il reste donc à savoir si cette fonction se retrouvera dans une version finale de Windows 11.

Les dossiers d’applications ne sont pas un concept entièrement nouveau.

Avec Windows 10, Microsoft a déjà introduit la possibilité de créer des dossiers et des groupes dans le menu Démarrer. Contrairement à cela, la nouvelle fonctionnalité doit pouvoir être utilisée sur le bureau. Cela pourrait surtout profiter aux utilisateurs qui ne souhaitent pas avoir recours à plusieurs bureaux et qui veulent garder leur écran d’accueil bien organisé. Avec un bureau bien rangé, il est plus facile de trouver rapidement les applications importantes. En outre, il est possible d’ajouter autant d’applications que l’on veut à un dossier.

Avant on va recevoir Windows 11 22H2

Comme le géant de la technologie devrait se concentrer sur la publication de Windows 11 22H2, connu sous le nom de « Sun Valley 2 », on ne sait pas encore quelles fonctions seront intégrées dans la mise à jour d’après. Outre des widgets améliorés et des nouveautés pour le Microsoft Store, l’Explorer pourrait être équipé d’onglets.

Les premières builds Insider avec de nouvelles fonctionnalités devraient apparaître dans les prochains mois.