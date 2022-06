Windows 11 ne mettra pas à jour les applications si vous les utilisez

by

Microsoft a publié la dernière version de Windows 11 sur le canal Dev et, bien qu’elle ait ajouté de fréquentes mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités, celle-ci met l’accent sur la correction de bugs. De plus, la société a annoncé une nouvelle mise à jour pour le Microsoft Store.

En effet, Microsoft teste actuellement des mises à jour du Microsoft Store sur Windows 11 qui amélioreront la gestion des mises à jour. Actuellement, certaines applications de la boutique se ferment et se rouvrent pendant qu’elles sont mises à jour, ce qui signifie que vous pouvez perdre votre travail si vous ouvrez la boutique Microsoft Store et sélectionnez les mises à jour des applications.

Microsoft teste actuellement une modification de son Store qui permettra d’ignorer les mises à jour des applications qui sont ouvertes.

La mise à jour du Store comprend également une navigation plus rapide, ce qui devrait faciliter la recherche d’applications à télécharger et à installer sur Windows 11. Parallèlement à ces améliorations de la navigation, Microsoft introduit également la prise en charge native d’Arm64, de sorte que le Microsoft Store sera beaucoup plus rapide sur des appareils comme la Surface Pro X.

Enfin, Microsoft étend la prise en charge de son pop-up store aux applications Android. Si vous naviguez sur le Web et que vous trouvez une application Android qui se trouve dans l’Amazon Appstore, Windows 11 affichera une expérience de magasin contextuel pour vous permettre de l’installer rapidement.

Uniquement pour les Insiders

Cette dernière mise à jour du Microsoft Store est disponible pour les membres du programme Windows Insider dans le canal Dev, et devrait être disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 au cours des prochains mois. Microsoft teste également une nouvelle fonction de restauration pour le Microsoft Store, permettant aux utilisateurs de Windows 11 de réinstaller rapidement des applications sur un nouveau PC.

Vous pouvez consulter le changelog officiel de Microsoft pour en savoir plus sur la dernière version de Windows 11 (25131) et les nouveaux changements apportés au Microsoft Store sur le site officiel de l’entreprise. Et si vous êtes un Windows Insider dans le canal Dev, vous pouvez télécharger la dernière mise à jour depuis vos paramètres Windows Update.