Voici comment utiliser votre iPhone comme une webcam Mac de qualité dans iOS 16

Dans l’un des moments les plus surprenants de la Worldwide Developer Conference 2022, Apple a présenté une approche originale pour améliorer la qualité de la caméra de votre ordinateur portable Mac en… utilisant votre iPhone comme appareil photo. Baptisée Continuité sur l’appareil photo, cette option sera intégrée à macOS Ventura et constituera un module complémentaire de qualité pour votre Mac, au lieu de la solution adhésive qui semblait avoir été mise en place à la hâte lors de la conférence.

Karen Xing, ingénieur chez Apple, a longuement expliqué le fonctionnement de Continuité sur l’appareil photo et cela vaut la peine de la regarder dans son intégralité. L’iPhone apparaîtra comme une webcam et un micro Mac à plusieurs conditions, comme l’exécution de macOS 13 sur votre ordinateur et iOS 16 sur votre iPhone.

La fonction de caméra Cadre centré qui maintient automatiquement le sujet à équidistance du cadre, ainsi que les options Mode Portrait et Éclairage de studio qu’Apple propose sur certains de ses appareils récents seront également disponibles ici, sous les options de caméra du menu déroulant Centre de contrôle de votre iPhone, afin que vous puissiez les intervertir à volonté.

Xing explique également qu’Apple mettra à la disposition des développeurs d’iOS 16 et de macOS 13 une API qui permettra à leurs applications de reconnaître et d’utiliser automatiquement votre iPhone comme webcam pour votre Mac.

Cela signifie que non seulement FaceTime, Zoom, ou d’autres applications de chat vidéo populaires seront disponibles au lancement, mais potentiellement beaucoup plus seront alignés, assurant une compatibilité plus large.

Une fonctionnalité très simple mais puissante

Sur le plan pratique, l’option Continuité sur l’appareil photo peut être utilisée automatiquement soit lorsque votre iPhone est sur un support et relié avec un câble USB, soit sans fil lorsque votre Mac détecte un iPhone « à proximité » pour une connexion Bluetooth ou Wi-fi.

Le Mac sera en mesure de capturer l’écran de votre iPhone en définition 1440p avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde, tandis que vous pourrez également utiliser le mode Desk View d’Apple pour projeter l’image aplatie de la caméra ultra-large de l’iPhone, bien que celle-ci ne puisse être capturée qu’à 30 images par seconde.

Quoi qu’il en soit, l’option Continuité sur l’appareil photo qui débarquera avec iOS 16 et macOS 13 semble être une affaire beaucoup plus étoffée que ce qu’Apple a eu le temps de laisser entendre pendant la présentation de la keynote.