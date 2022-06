Le ASUS ROG Phone 6 avec la puce Snapdragon 8+ Gen 1 sera lancé le 5 juillet

ASUS est prêt à lancer son smartphone de jeu de nouvelle génération et a maintenant confirmé que le flagship ROG Phone 6 sera lancé le 5 juillet. Le géant taïwanais a récemment annoncé un événement virtuel pour lancer le ROG Phone 6 et quelques nouveaux accessoires à côté.

ASUS, par un message sur Twitter, a révélé que le ROG Phone 6, ainsi que le casque de jeu et d’autres accessoires seront présentés le 5 juillet à 20 heures, heure de Taipei. Cela signifie qu’il sera présenté à 14 heures en France. L’événement virtuel sera diffusé en direct sur le site officiel de ASUS et sur ses réseaux sociaux.

Tune in to the ROG Phone 6: For Those Who Dare virtual launch event to discover everything about this new gaming marvel!

What else to watch out for in this event

✅New accessories

✅New gaming headphones

Save the date👉https://t.co/VXqYzkLZX3#ROGPHONE6 #ForThoseWhoDare pic.twitter.com/i4Br2K5Edp

