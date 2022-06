Voici les meilleures nouvelles applications Windows, selon Microsoft

by

by

Microsoft récompense un grand nombre de ses meilleures applications et de ses meilleurs développeurs dans le cadre d’un nouveau concours Microsoft Store App Awards.

La marque a annoncé les gagnants, les seconds et les finalistes des différentes catégories de prix, répartis entre les Community Choice Awards qui ont été désignés par les utilisateurs et les Microsoft Store Editor’s Choice Awards qui ont été sélectionnés en interne.

Bien que les prix soient inconnus, les récompenses ont pour but de faire connaître la gamme d’applications disponibles sur le Microsoft Store.

Les Community Choice Awards comprennent :

Les meilleures applications utilitaires comme ShareX et Speedtest d’Ookla.

Les meilleures applications de gestion de fichiers comme Files App et Rufus

Les meilleures applications de plateforme ouverte : Auto Dark Mode, EarTrumpet et ModernFlyouts.

Les prix du Choix de la rédaction du Microsoft Store comprennent :

La meilleure application de divertissement vidéo comme Disney+.

La meilleure application de divertissement audio et musical est Spotify.

Les meilleures applications de créativité pour le graphisme et la 3D sont Canva et Paint.NET.

La meilleure application de créativité pour l’audio et la vidéo est Wondershare Filmora.

La meilleure application de productivité est LiquidText.

La meilleure application sociale est Discord.

L’équipe de rédaction de Microsoft a également accordé une reconnaissance spéciale à l’application Talk for Me, une application de synthèse vocale et d’assistance vocale.

Après avoir réorganisé le Microsoft Store sur Windows en 2021, la boutique d’applications a fait l’objet de certaines critiques pour ne pas avoir une compatibilité suffisante avec un certain nombre d’applications. Microsoft a récemment ajouté sa propre application Teams au Microsoft Store avec un support pour Windows 10 et Windows 11 à la mi-mai.

Le Microsoft Store va

Peu après, la marque a confirmé lors de sa récente conférence Build, la fin du programme de liste d’attente pour les applications Win32 dans le Microsoft Store. Cela permettra d’assurer la compatibilité d’encore plus d’applications avec le Microsoft Store, en particulier celles qui sont développées en C++, WinForms, WPF, MAUI, React, Rust, Flutter et Java – tant qu’elles fonctionnent sous Windows.

De nombreuses publications ont noté que les applications Win32 étaient étrangement sélectives par le passé, favorisant les applications tierces comme Discord, Firefox et Zoom, tandis que plusieurs applications couramment utilisées, telles que Google Chrome et Steam, n’étaient pas autorisées sur le Microsoft Store. Il sera intéressant de voir quelles sont les applications qui vont maintenant arriver sur la boutique d’applications avec la levée des restrictions.

Il sera également intéressant de voir comment les futurs Microsoft Store App Awards se dérouleront lorsque davantage d’applications Win32 seront ajoutés à la boutique d’applications.