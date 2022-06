Le prochain smartphone phare de Vivo avec un support de la charge rapide de 200 W

Pour rappel, l’actuel fleuron de Vivo, la série X80, supporte des capacités de charge rapide de 80 W. En outre, la norme la plus élevée actuelle pour la charge rapide dans l’espace commercial est de 150W avec des smartphones comme le Realme GT Neo 3 et le OnePlus 10R supportant la même chose.

De plus, DCS a également mentionné que le prochain appareil de Vivo sera alimenté par une batterie d’une capacité de plus de 4 000 mAh .

Il convient également de noter que l’ensemble de la gamme sera rétrocompatible avec d’autres normes de charge rapide comme 120W, 80W, 60W, et plus encore .