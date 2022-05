Voici le Snapdragon 8+ Gen 1, 10 % plus rapide et une efficacité énergétique améliorée de 30 %

Voici le Snapdragon 8+ Gen 1, 10 % plus rapide et une efficacité énergétique améliorée de 30 %

Alors que des rapports récents laissaient entendre que le successeur du Snapdragon 8 Gen 1 serait reporté au second semestre 2022, Qualcomm a annoncé hier le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (et non 8 Gen 1+) lors de son événement de lancement en Chine. La variante « Plus » du Snapdragon 8 Gen 1 a été dévoilée plus tôt que les chipsets plus de la précédente génération, qui arrivent généralement fin juin ou début juillet.

La plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 est la tentative de Qualcomm de corriger les défauts de la version standard 8 Gen 1, en offrant une meilleure efficacité énergétique tout en augmentant les performances. Cela a été rendu possible par un simple changement. Le 8+ Gen 1 est développé sur le nœud de processus 4 nm de TSMC par opposition à la fonderie de Samsung, qui a été utilisée pour le 8 Gen 1 standard. Cela signifie que nous nous attendons à ce que la plupart des plaintes des utilisateurs concernant certains problèmes de performances et thermiques soient éliminés avec ce chipset.

Passons maintenant aux spécifications, en commençant par le CPU et le GPU. Le Snapdragon 8+ Gen 1 comprend toujours un seul cœur Cortex-X2, trois cœurs Cortex A710 et quatre cœurs Cortex A510. Si les cœurs de performance et d’économie d’énergie sont cadencés aux mêmes fréquences, le cœur principal Cortex-X2 est désormais cadencé jusqu’à 3,2 GHz (contre 3 GHz sur le 8 Gen 1). Cela signifie que vous assisterez à un bond de 10 % des performances globales.

Quant au GPU, le Snapdragon 8+ Gen 1 comprend le même GPU Adreno 730. Mais, Qualcomm a réussi à augmenter la vitesse d’horloge du GPU de 10 % pour offrir des performances de jeu encore meilleures sur les prochains appareils phares Android. En outre, la société a réduit la consommation d’énergie du GPU de 30 % par rapport au Snapdragon 8 Gen 1, ce qui est étonnant. Il prend toujours en charge des fonctions comme Snapdragon Elite Gaming et le jeu HDR.

Le reste des caractéristiques, y compris le triple ISP 18 bits qui peut capturer 3,2 gigapixels par seconde, le moteur AI de 7e génération avec des performances de 27 TOPS, et le système de connectivité mobile FastConnect 6900, sont les mêmes. Cependant, il y a un petit changement sur le front de la connectivité sans fil, c’est-à-dire que le Snapdragon 8+ Gen 1 prend en charge le Bluetooth 5.3.

Dans les smartphones dès le 3e trimestre

Enfin, cela dit, le moteur AI du 8+ Gen 1 offre des performances par watt supérieures de 20 % à celles du 8 Gen 1. Cela signifie que ce chipset mis à niveau vous offrira une meilleure autonomie tout en utilisant des fonctionnalités basées sur l’IA et le ML.

Quant à savoir quand les smartphones équipés du Snapdragon 8+ Gen 1 seront lancés sur le marché, Qualcomm indique qu’ils arriveront au troisième trimestre 2022. Les principaux OEM partenaires comme ASUS ROG, Xiaomi, OnePlus, Motorola, OPPO, iQOO, OSOM (startup créée par d’anciens employés d’Essential) et d’autres sortiront bientôt des appareils commerciaux.