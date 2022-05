WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité d’indicateur de réponse au Statut

Ce nouveau changement est testé en plus de fonctionnalités telles que les aperçus de liens riches dans WhatsApp Statut et la possibilité d’envoyer des réactions emoji à une mise à jour de Statut, entre autres.

Ces derniers temps, WhatsApp teste de nouvelles fonctionnalités dans l’espoir de les lancer prochainement pour les utilisateurs. L’entreprise a récemment testé de nouvelles mises à jour des réactions aux messages et de la fonction de prise en charge multi-appareils et elle travaille maintenant sur une nouvelle fonction d’indicateur de réponse, qui s’avérera utile pour différencier les types de messages reçus.