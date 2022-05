Le Google Pixel 7 utiliserait les panneaux OLED de Samsung

Google a eu la gentillesse de teaser la série Pixel 7 de nouvelle génération lors de son événement I/O 2022, nous donnant un aperçu des nouveaux smartphones Pixel. Cependant, nous ne savons toujours pas ce qu’il en est de leurs entrailles. Mais grâce à la dernière fuite, nous avons quelques informations sur l’écran de la série Pixel 7.

Même si une fuite a révélé que les Pixel 7 et 7 Pro de Google partageront de nombreuses spécifications clés avec le duo Pixel 6, les gens semblent être excités par les smartphones Google de nouvelle génération. Voici la dernière fuite à leur sujet.

Selon 9to5Google, la série Pixel 7 continuera à utiliser des panneaux OLED de Samsung. Google aurait copié les deux mêmes pilotes d’affichage qu’il a utilisés pour la gamme Pixel 6. Le C10 (Cheetah) et le P10 (Panther) sont les pilotes d’affichage respectivement utilisés dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Cela suggère également que Google va s’en tenir aux panneaux Samsung de l’année dernière. Et par « exact », nous voulons dire exactement cela — pas la même génération, mais les mêmes panneaux qui brillent à l’intérieur du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Cela dévoile les spécifications d’affichage du prochain smartphone phare de Google.

Les panneaux OLED en question portent respectivement les numéros de désignation S6E3FC3 et S6E3HC3. Le modèle plus compact — le Pixel 7 standard arborera un écran 90 Hz avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, tandis que la version Pro sera équipée du même panneau 120 Hz de son prédécesseur — avec une résolution de 3 120 x 1 440 pixels.

Auparavant, il y avait des rumeurs selon lesquelles le Pixel 7 sera livré avec un écran plus petit – un panneau de 6,2 pouces, mais sachant qu’il utilisera exactement le même écran met la diagonale à 6,4 pouces. Il en va de même pour le Pixel 7 Pro – son écran s’étendra sur 6,71 pouces.

Des changements attendus

Cela semble légèrement décevant, car nous pourrions ne pas être en mesure de voir beaucoup de mises à niveau d’affichage cette année. Mais, il y a quelques changements qui seront bienvenus. Le Pixel 7 devrait être relativement plus petit que le Pixel 6 avec un écran plus étroit de 1 mm et plus court de 2 mm. Bien que le Pixel 7 Pro ne verra pas de changements de taille, il devrait venir avec un support natif pour le 1080p pour la capacité d’économiser la batterie.

Quant à ce qui se trouvera en dessous, nous pouvons nous attendre à une puce Google Tensor analogue ou peut-être une version overclockée de la puce Tensor pour apporter quelques améliorations. Certaines mises à niveau de la caméra et de la batterie sont également attendues, mais pour l’instant, nous n’avons aucun détail sur la fiche technique de la série Pixel 7.

La partie design, nous la connaissons déjà. Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro conserveront le design de la barre de caméra rectangulaire avec quelques retouches qui semblent plutôt attrayantes.