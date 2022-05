Xiaomi pourrait préparer un modèle Mi Band 7 Pro

Xiaomi a récemment lancé le Mi Band 7 en Chine avec un écran plus grand, la fonctionnalité Always on Display, et plus encore. Cependant, il semble que ce ne sera pas le seul Mi Band pour cette année. Xiaomi est censée lancer une édition Pro du Mi Band 7, qui rejoindra les modèles standard et NFC.

Il a été révélé que le Mi Band 7 Pro aurait été trouvé dans la liste de l’application pour la serrure connectée Mi Door Lock, ce qui laisse penser que cet appareil pourrait effectivement être lancé. Il semblerait que ce soit bien avant que le Mi Band 7 standard soit lancé et il pourrait y avoir une possibilité que cela soit vrai.

Cependant, en dehors de cela, rien d’autre n’est révélé par le listing. Les images du produit sont trop floues pour que nous puissions distinguer les détails du design et il n’y a pas non plus de mention d’autres informations.

Par conséquent, les détails concernant le supposé Mi Band 7 Pro sont réellement inconnus. Mais, il y a des chances que le bracelet connecté de Xiaomi puisse venir avec un support GPS intégré, ce que le Mi Band 7 standard ne peut se vanter. De plus, il pourrait être équipé d’une plus grande batterie, de plus d’espace d’écran, et de quelques autres ajouts par rapport au Mi Band 7.

Pour rappel, le Mi Band 7 dispose d’un écran AMOLED de 1,62 pouce avec un support Always on Display, plus de 100 modes sportifs, le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi de la SpO2, 15 jours d’autonomie, et plus encore.

Un lancement en juillet

Quant à la disponibilité dudit bracelet connecté, il est prévu qu’il soit lancé en juillet avec le Xiaomi 12 Ultra. Ce dernier sera le successeur direct du Mi 11 Ultra et devrait être équipé d’un capteur photo de 200 mégapixels soutenu par Leica dans le cadre de la récente collaboration entre les deux sociétés, d’un système de charge rapide de 120 W, d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, et bien d’autres choses encore.

Il reste à voir ce que Xiaomi prévoit réellement de faire. Cependant, une version Pro serait un bel ajout à la gamme, surtout si elle a une plus grande batterie, un suivi GPS et un écran plus grand.