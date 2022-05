by

Les Pixel 7 et 7 Pro partageront de nombreuses spécifications clés avec le duo Pixel 6

Pour deux smartphones qui ont fait l’objet d’une fuite dans des rendus d’usine haute résolution basés sur la CAO il y a plusieurs mois, les Pixel 7 et 7 Pro ont fait un assez bon travail pour garder un grand nombre de leurs spécifications secrètes, même après que Google elle-même ait montré leurs vrais designs bien avant une sortie « automnale ».

Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’être un médium très doué pour anticiper que tous les détails officiels seront publiés à un moment donné en octobre, mais pourquoi attendre si longtemps alors que les informations complètes sur l’écran ont déjà été révélées par les gens presque toujours dignes de confiance de 9To5Google ?

Bien que ce ne soit qu’une pièce d’un puzzle beaucoup plus grand, il n’y a vraiment aucun moyen de l’éviter. Et, il semble décevant d’entendre que les Pixel 7 et 7 Pro utiliseront probablement exactement les mêmes écrans que leurs prédécesseurs de 2021.

Je ne parle pas seulement de spécifications identiques, mais de composants identiques fabriqués par Samsung, du moins en se basant sur les désignations inchangées S6E3FC3 et S6E3HC3 des deux panneaux trouvés dans les nouveaux pilotes.

Pour être tout à fait clair, le Pixel 7 est maintenant obligé d’arborer la même résolution d’écran de 2400 x 1080 pixels et la même technologie de taux de rafraîchissement de 90 Hz que le Pixel 6 de 6,4 pouces, tandis que le Pixel 7 Pro va certainement partager son nombre de pixels de 3120 x 1440 et son support de 120 Hz avec le géant écran 6,7 pouces de 2021.

Pas de quoi s’enthousiasmer

Cela étant dit, le Pixel 7 « de taille standard » est pressenti pour réduire légèrement la surface de l’écran de son prédécesseur (et le châssis global), tandis que le Pixel 7 Pro pourrait maximiser l’autonomie de la batterie en adoptant un mode 1080p natif. Ce n’est certainement pas une « liste » idéale de changements, mais pour ce que cela vaut, la résolution de l’écran, le taux de rafraîchissement et la qualité globale des panneaux du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro n’ont jamais été un obstacle sérieux pour les acheteurs des deux.

Malheureusement pour Google, il est difficile de trouver un candidat (haut de gamme) digne de ce titre limité à des capacités de taux de rafraîchissement de 90 Hz, car même les ajouts récents aux gammes OnePlus de milieu de gamme peuvent aller jusqu’à 120 Hz pour des jeux plus fluides (du moins en théorie) et une expérience globale de lecture de contenu plus fluide.

Bien sûr, la fréquence de rafraîchissement d’un écran n’est pas tout, et le Pixel 7, doté d’un écran AMOLED de haute qualité, est pratiquement garanti d’être bien meilleur que, par exemple, la dalle LCD à 120 Hz du Nord CE 2 Lite. La même chose n’est pas gravée dans le marbre lorsqu’il s’agit de comparer cet écran de 6,2 ou 6,3 pouces avec le Galaxy S21 FE ou S22, par exemple, qui est doté d’une dalle AMOLED à 120 Hz, et l’iPhone 14 « standard » devrait également faire le saut vers la même technologie de pointe.

Assez pour attirer les foules ?

Espérons que le Pixel 7 compensera ce défaut flagrant avec un prix suffisamment bas, avec le même rêve (peu probable) pour le Pixel 7 Pro. Sur le papier, bien sûr, le Pixel 7 Pro devrait largement correspondre à la technologie d’affichage du Galaxy S22 Ultra de Samsung tout en dépassant (légèrement) la résolution d’écran et la densité de pixels de l’iPhone 13 Pro Max.

Pourtant, d’autres domaines du Pixel 6 Pro doivent certainement être largement améliorés pour que le 7 Pro puisse, eh bien, justifier son existence, ce qui signifie que tout repose sur les caméras et la puissance de traitement maintenant.