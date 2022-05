Windows 11 22H2 sera livrée avec 35 applications préinstallées

La version 22H2 de Windows 11 est une mise à jour majeure qui devrait être lancée au cours du second semestre de l’année, peut-être en septembre. D’ici là, Microsoft va exclusivement se concentrer sur l’amélioration de l’expérience avec la mise à jour, donc les prochaines versions du programme Windows Insider, en particulier dans les canaux Beta et Release Preview, se résumeront à des mises à jour cumulatives avec des raffinements supplémentaires pour cette build.

En d’autres termes, lorsque vous installez Windows 11 version 22H2 sur votre appareil, le système d’exploitation est livré par défaut avec 35 applications , à l’exception de Microsoft Edge, du pack de langues et de l’environnement d’exécution C++. Cependant, il est assez facile de supprimer la plupart d’entre elles . Comme le note la source citée, il suffit de faire un clic droit sur l’icône de l’application dans le menu Démarrer, puis de sélectionner l’option de désinstallation de ces applications pour la majorité d’entre elles.