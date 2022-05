OPPO prévoit de présenter deux lunettes AR le mois prochain en Californie

by

OPPO, le fabricant chinois, est l’une des marques chapeautées par BBK Electronics, avec OnePlus, Realme, Vivo et iQOO. OnePlus expédie ses smartphones à l’intérieur des États-Unis, tandis que les autres marques ne le font pas. Même OPPO, la quatrième plus grande marque de smartphones au monde après Samsung, Apple et Xiaomi, n’expédie pas ses smartphones aux États-Unis, mais cela pourrait changer.

La semaine dernière, OPPO a annoncé qu’elle présenterait ses lunettes de réalité augmentée (OPPO Air Glass et OPPO AR Glass) à l’Augmented World Expo USA 2022. Selon Android Central, l’événement aura lieu du 1er au 3 juin à Santa Clara, en Californie. OPPO a annoncé les Air Glass en Chine en décembre dernier et l’appareil est sorti en janvier dernier.

Contrairement à la plupart des lunettes AR, les Air Glass sont un monocle avec un seul verre, et affiche des données provenant d’un smartphone OPPO avec une luminosité moyenne de 1 400 nits. C’est plus lumineux que les traditionnels 1 000 nits (1 200 nits maximum) trouvés sur l’iPhone 13 Pro Max. Un petit projecteur Spark Micro de la taille d’un grain de café projette des images sur l’objectif microLED.

Les OPPO Air Glass sont alimentés par la même puce Snapdragon 4100 utilisée sur certaines smartwatches Wear OS. Le Snapdragon 4100+ se trouvait dans la Fossil Gen 6 de septembre dernier.

Les OPPO AR Glass sont plus traditionnelles avec deux lentilles. L’appareil offre une traduction linguistique en temps réel et une cartographie en profondeur en 3D. Pour utiliser les gestes aériens suivis avec les Air Glass ou les AR Glass, l’utilisateur doit avoir un smartphone OPPO et la OPPO Watch 2 à proximité.

Se concentrer sur l’Europe avant

OPPO ne vendant pas ses téléphones en Amérique du Nord, quel est le plan de la société ? Une possibilité est que l’entreprise cherche à apporter ses produits en Amérique du Nord (après tout, sa sous-unité OnePlus le fait). En février 2019, OPPO a évoqué la vente de ses smartphones dans les États.

À l’époque, Alen Wu, responsable des activités à l’étranger de OPPO, a déclaré par l’intermédiaire d’un interprète qu’avant de partir pour l’Amérique, l’entreprise aurait besoin de solidifier sa position en Europe. Une autre possibilité est que OPPO montre ses lunettes AR en Amérique du Nord pour attirer plus de développeurs pour les appareils avant de sortir la paire en Europe où la société vend des smartphones.