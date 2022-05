by

Les Pixel 7 et 7 Pro pourraient être rejoints par une troisième variante

Google a teasé ses prochains smartphones phares — les Pixel 7 et 7 Pro – lors de la conférence I/O de mai et il semble maintenant qu’ils seront rejoints par un troisième modèle plus premium.

En fouillant dans le code du projet Android Open Source, 9to5Google a découvert un pilote d’affichage étiqueté « G10 ». Il y a peu de temps, il a été signalé que le Pixel 7, dont le nom de code est « Cheetah », et le Pixel 7 Pro, dont le nom de code est « Panther », sont respectivement associés aux étiquettes « C10 » et « P10 »,.

Ce même rapport avait également révélé que les Pixel 7 et 7 Pro auraient à peu près les mêmes spécifications d’affichage que les Pixel 6 et 6 Pro, à l’exception de quelques changements. Le modèle standard aura apparemment un écran d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que le Pro disposera d’un écran à 120 Hz avec une résolution de 3 120 x 1 440 pixels. Les nouvelles variantes utiliseront apparemment les mêmes panneaux Samsung que leurs prédécesseurs.

Des extraits de code AOSP semblent avoir révélé que le G10 nouvellement découvert est un appareil Android qui sera alimenté par une puce avec des racines Exynos, ce qui suggère qu’il s’agira d’un processeur de la marque Tensor. C’est la première fois qu’un nom de code lié à Pixel et comportant la lettre « G » apparaît et il ne peut pas être lié à la série A à prix réduit, au smartphone pliable Pixel ou à la tablette Pixel.

En effet, l’appareil dispose d’un écran à 120 Hz, d’une résolution de 3 120 x 1 440 pixels et d’une taille de 71 x 155 mm. Cela semble suggérer qu’il s’agit d’un smartphone premium comme le Pixel 6 Pro. Une autre information intéressante est que l’écran a été fabriqué par BOE.

Avec tant de choses encore inconnues, il est difficile de dire où ce modèle se glissera dans la gamme Pixel.

Une grosse attente

Pendant ce temps, les détails des Pixel 7 et 7 Pro continuent de fuir. Google a déjà révélé que les nouveaux smartphones auront un design plus raffiné que les smartphones de l’année dernière et seront alimentés par une nouvelle version de la puce Tensor interne. Aujourd’hui, un prototype de Pixel 7 a brièvement surgi sur eBay.

Le duo Pixel 6 s’est avéré être assez populaire. Reste à savoir si le Pixel 7 saura tirer parti de ce succès et devenir le meilleur smartphone de 2022. Les smartphones seront officiellement dévoilés cet automne.