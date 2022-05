Un State of Play axé sur le PlayStation VR2 sera disponible cette semaine

PlayStation a annoncé que sa prochaine présentation State of Play sera diffusée le 2 juin à 23h59. Elle durera environ 30 minutes et portera sur les jeux tiers et les titres pour le PlayStation VR2.

La nouvelle du livestream fait suite à l’annonce faite par Sony lors de la journée des investisseurs, selon laquelle plus de 20 titres « majeurs » seront disponibles pour le casque VR lors de son lancement (dont la date n’a pas encore été annoncée). Il n’y a pour l’instant qu’un seul jeu confirmé pour le prochain casque de Sony, un spin-off de la franchise Horizon appelé Horizon Call of the Mountain, alors espérons que cet événement offrira plus de détails sur les autres titres de réalité virtuelle à venir.

Nouveau State of Play la semaine prochaine ! Le 2 juin, rejoignez l’événement en direct à 23h59 pour des révélations, des annonces et bien plus encore. Plus de détails ici : https://t.co/qJfqe26qY8 pic.twitter.com/cXflCbFz3J — PlayStation France (@PlayStationFR) May 27, 2022

Lors de l’annonce des précédentes présentations State of Play, Sony a été très clair sur ce à quoi il fallait s’attendre dans chacune de ses présentations spécifiques. Nous pouvons donc exclure toute sorte de jeux tiers comme God of War Ragnarok. Le jeu a été évalué en Corée du Sud hier, ce qui indique qu’il pourrait bientôt sortir, mais il est peu probable qu’il apparaisse dans ce prochain showcase.

Alors, à quoi peut-on s’attendre ? PlayStation a de nombreux partenaires tiers, il pourrait donc y avoir un large éventail de contenus. La date de sortie de Stray a été découverte il y a quelques jours dans la base de données de PlayStation, le 19 juillet, et il est donc possible que Sony fasse une annonce officielle.

PlayStation et Square Enix entretiennent d’excellentes relations, et l’on peut donc s’attendre à ce que des titres de ces derniers soient présentés ici. Final Fantasy XVI est une exclusivité PlayStation 5 et le producteur Naoki Yoshida a déclaré qu’une nouvelle bande-annonce avait été réalisée. Le producteur Yoshinori Kitase a également déclaré que d’autres informations sur Final Fantasy VII et son 25e anniversaire seraient révélées en juin, et cette présentation est certainement l’un des moyens de le faire. Star Ocean: The Divine Force a été révélé en octobre dernier, mais nous n’avons rien entendu d’autre à son sujet depuis. Le jeu doit être lancé cette année, il se peut donc que nous ayons une date de sortie ici. Street Fighter 6 pourrait également faire une apparition ici, car Capcom a déclaré que de plus amples informations sur le jeu seront disponibles cet été. Il convient également de noter que Street Fighter 5 était une exclusivité PlayStation 4.

20 jeux majeurs au lancement du PSVR2

En début de semaine, Sony a annoncé que le PSVR2 proposera plus de 20 jeux majeurs au lancement. Sony a révélé Horizon Call of the Mountain en janvier, il est donc tout à fait possible que d’autres séquences de ce jeu soient montrées. Bien qu’il n’y ait pas eu de date de sortie officielle pour le PSVR2, il pourrait être lancé dans le courant de l’année.

L’événement de Sony aura lieu au cours d’un mois riche en événements diffusés en direct, notamment la Geeked Week de Netflix, le Summer Game Fest et une présentation de jeux Xbox et Bethesda.