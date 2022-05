Le Samsung Galaxy M13 d’entrée de gamme est lancé en toute discrétion

On voit souvent Samsung introduire discrètement des smartphones pour en faire la publicité par la suite. L’un d’entre eux est le nouveau Galaxy M13, qui vient d’être présenté dans le monde entier et qui figure également sur la page de presse de la société. Il succède au Galaxy M12 de l’année dernière, qui était doté d’un écran 90 Hz et d’une batterie de 6 000 mAh.

Le Galaxy M13 est livré avec un design de base qui comprend des caméras arrière placées verticalement et une encoche en forme de goutte d’eau. Les variantes de couleurs sont attrayantes et vous aurez le choix entre trois coloris : le vert, l’orange et le bleu clair.

Le smartphone arbore un écran « Infinity-V » de 6,6 pouces d’une résolution full HD+, qui est très probablement basé sur un panneau LCD. On ne sait pas si l’appareil supportera ou non un taux de rafraîchissement de 90 Hz comme son prédécesseur. Bien que Samsung ne mentionne pas le nom du processeur, il s’agirait du Exynos 850, qui est destiné aux smartphones abordables. Le smartphone dispose de deux options de RAM et stockage : 4 Go + 64 Go et 4 Go + 128 Go. Les deux options permettent d’étendre le stockage jusqu’à 1 To.

Pour ce qui est de la photographie, vous aurez droit à trois caméras à l’arrière, dont une principale de 50 mégapixels avec une mise au point automatique, une caméra ultra-large de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Une caméra frontale de 8 mégapixels avec une mise au point fixe est également incluse. Cette configuration est également analogue à celle vue sur le Galaxy A13 et, par conséquent, il pourrait s’agir d’une version rebaptisée du Galaxy A13.

Le smartphone loge une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et il n’y a aucune mention des capacités de charge rapide du smartphone. La bonne nouvelle est qu’il fonctionne avec One UI 4.1, une surcouche basée sur Android 12. Le Galaxy M13 prend également en charge Samsung Knox, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.0, un capteur d’empreintes digitales (très probablement placé sur le côté), et plus encore.

Pas encore en France

Samsung n’a pas révélé le prix du Galaxy M13 et même les détails de la disponibilité restent cachés. Étant donné du fait qu’il fait partie de la série Galaxy M, il est fort probable qu’il soit très abordable.

De plus, nous ne savons pas quand il arrivera en France. Cela pourrait bientôt arriver, mais rien d’officiel pour le moment.