Le Galaxy Z Fold 4 aura toujours un pli, bien qu’il sera moins visible

Les smartphones pliables ne sont plus la merveille d’ingénierie qu’ils étaient autrefois, car la nouveauté s’est envolée. Bien qu’ils soient loin de remplacer les smartphones plus « traditionnels », de nombreux progrès ont été réalisés depuis leur arrivée en 2019.

Bien qu’elle soit parmi les premières entreprises à sortir un smartphone pliable prêt à être utilisé par les consommateurs, Samsung n’a apparemment toujours pas trouvé le moyen de fabriquer un écran sans plis, de sorte que les acheteurs du Galaxy Z Fold 4 devront tolérer ce problème.

Ice Universe affirme que le Galaxy Z Fold 4 a encore un pli. C’est un peu triste à entendre, mais pas complètement inattendu, car d’autres entreprises ont résolu le problème dans une large mesure.

The crease of Galaxy Z Fold4 looks slightly better than Fold3, but you can still see the crease. The screen looks smoother.

— Ice universe (@UniverseIce) May 24, 2022