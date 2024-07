Xiaomi Mix Flip : Le nouveau smartphone pliable à clapet aperçu !

Xiaomi, le géant technologique chinois, se prépare à lancer ses tout nouveaux smartphones pliables : le Xiaomi Mix Fold 4 de type livre et le Mix Flip compact à clapet. Récemment, le Mix Flip a été repéré sur la liste de certification NCC, où des images réelles et des détails sur la charge ont été révélés.

Répertorié sous le numéro de modèle 2405CPX3DG, le Mix Flip arbore un design élégant avec une configuration à double caméra alignée verticalement sur l’écran de couverture. L’écran intérieur pliable dispose d’un poinçon centré en haut.

La liste de certification confirme également que le smartphone à clapet prendra en charge la charge rapide de 67 W, conformément aux précédentes rumeurs selon lesquelles le Mix Flip serait l’un des smartphones à clapet les plus rapides à charger. Il sera accompagné de l’adaptateur MDY-15-EV et d’une configuration à double batterie : 1145 mAh + 3595 mAh.

Performances et caméra du Mix Flip

Le Mix Flip devrait être lancé en juillet et, selon les précédents rapports, il promet d’être l’un des smartphones pliables les plus puissants du marché. Il sera équipé du tout dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Le système de double caméra comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels OV50E associé à un capteur secondaire de 60 mégapixels OV60A offrant un zoom optique 2x. Pour les selfies, le smartphone disposera probablement d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Xiaomi a récemment annoncé que les Mix Fold 4 et Mix Flip seront produits dans sa nouvelle usine « de nouvelle génération » Xiaomi Smart Factory à Changping, Pékin. Cette impressionnante installation s’étend sur 81 000 mètres carrés et a la capacité de fabriquer jusqu’à 10 millions de smartphones par an.

Concurrence accrue sur le marché des smartphones pliables

Alors que Xiaomi se prépare à lancer ses nouveaux pliables et que Samsung s’apprête à dévoiler ses derniers Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, le marché des smartphones pliables devient de plus en plus concurrentiel. Les spécifications des prochains smartphones pliables à clapet des deux entreprises montrent comment la concurrence stimule l’innovation technologique.

Avec le lancement mondial attendu du Xiaomi Mix Flip, Samsung devra redoubler d’efforts pour rester en tête du jeu.