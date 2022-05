Huawei présente son tout nouveau smartphone pliable : le Huawei Mate Xs 2

Huawei, qui a été l’une des premières entreprises à se lancer dans l’aventure des smartphones pliables, n’est pas étrangère à l’innovation. Sa dernière tentative dans le monde des smartphones pliables est le Huawei Mate Xs 2, que la société a officiellement annoncé aujourd’hui sur scène.

Le Mate Xs 2 est disponible à l’achat depuis environ deux semaines maintenant, mais il est uniquement limité au marché chinois. Maintenant, Huawei apporte son dernier pliable premium, le Mate Xs 2, à d’autres marchés, dont la France, le tout pour l’humble prix de 1 999 euros, avec des ventes commençant en juin. Trois coloris sont proposés : noir, blanc ou violet

Certes, c’est un prix élevé, même avec le fait que l’on parle d’un smartphone pliable. Alors, qu’est-ce que le Huawei Mate Xs 2 a à offrir, pour obtenir un tel prix ? Jetons un coup d’œil à ses spécifications sur le papier et ses caractéristiques.

Tout comme son prédécesseur, le Mate Xs 2 est doté d’un écran OLED qui se replie vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur, contrairement au Galaxy Z Fold 3 par exemple. Cependant, la taille de l’écran a augmenté, et mesure désormais 7,8 pouces lorsqu’il est ouvert, avec une résolution de 2 480 x 2 200 pixels.

Selon la société, la nouvelle charnière qui se trouve à l’intérieur du Mate Xs 2 ne laisse pas ce pli toujours aussi ennuyeux sur l’écran et à en juger par les images de presse qui nous ont été fournies, cela semble être le cas.

Le smartphone pliable le plus léger à ce jour

Lors de l’annonce, Huawei a tenu à souligner le poids du Mate Xs 2, qui est de 255 g (le Galaxy Z Fold 3 pèse 271 g), ce qui en fait le smartphone pliable le plus léger à ce jour. Selon l’entreprise, elle a pu atteindre ce résultat en utilisant des « fibres de verre ultra légères » pour le dos du smartphone, ainsi que des « alliages de titane de qualité aérospatiale et de l’acier ultra léger à haute résistance » pour sa structure. Huawei affirme également que grâce à ces matériaux, le smartphone est non seulement plus léger, mais aussi plus résistant.

L’une des améliorations les plus significatives par rapport à son prédécesseur est le nouveau bloc de caméra. Lmée Mate Xs 2 est équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels à ouverture f/1,8, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et d’un téléobjectif de 8 mégapixels à ouverture f/2,4 avec un zoom optique 3x.

Huawei a heureusement placé la caméra frontale sur l’écran principal du Mate 2x, vous pourrez donc l’utiliser alors que le smartphone est entièrement déplié. Quant à ses spécifications, elle dispose d’un capteur de 10 mégapixels et d’une ouverture f/2.2, soigneusement positionné dans un poinçon dans le coin supérieur droit de l’écran.

Si l’on s’attarde un peu plus sur les spécifications du Mate Xs 2, on constate qu’il est alimenté par le chipset Snapdragon 888 4G de Qualcomm, ce qui est un peu dommage, pour ne pas dire plus. Le modèle international est également livré avec une seule option pour la mémoire vive/stockage — 8 Go et 512 Go. À l’intérieur, il y a une batterie d’une capacité de 4 880 mAh qui peut être rechargée rapidement à un maximum de 66 W.

Le prix peut repousser beaucoup de monde

Huawei a certainement produit un appareil qui semble attrayant à l’œil, bien que ce soit un sujet qui est très discutable et qui dépend des préférences personnelles. Le poids du smartphone et son design plus fin sont également impressionnants, surtout lorsqu’on le place face à des concurrents sur le marché comme le Galaxy Z Fold 3.

Cependant, 1 999 € est un prix qui dissuadera de nombreux potentiels clients d’acheter le Mate Xs 2, même les passionnés qui achètent de tels smartphones pour la nouveauté.