Le prototype de l’iPhone 15 Pro suggère qu’Apple a abandonné les boutons haptiques

Alors que Ming-Chi Kuo, l’analyste bien connu de TF International, a prédit que les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max de 2023 seraient équipés de boutons haptiques, cette innovation a été temporairement abandonnée par Apple en raison de problèmes techniques. Toutefois, Apple envisage de réintroduire ces boutons haptiques sur les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max.

Peu après la sortie de la gamme iPhone 14, Kuo a annoncé que les iPhone 15 Pro et Pro Max abandonneraient les boutons mécaniques traditionnels au profit de boutons haptiques. Ces derniers, en réponse au toucher, auraient offert un retour haptique simulant la sensation des boutons mécaniques sans les composants susceptibles de s’user.

Bien que des prototypes aient été fabriqués, Apple a finalement dû revenir aux boutons physiques pour la série iPhone 15 en raison de problèmes techniques.

Connue sous le nom de Projet Bongo, cette initiative a vu Apple tester diverses configurations de boutons pour l’iPhone 15 Pro Max, incluant un bouton de volume unifié avec un petit bouton Action, une variante avec un grand bouton Action et un bouton Capture, ainsi que des configurations avec des boutons de volume séparés et un bouton Capture affleurant le cadre. Mais, le bouton d’action, qui lance une activité prédéfinie d’une simple pression, est resté mécanique ; la seule modification a été de le rendre plus rond et plus large.

Des images de prototypes obtenues par AppleInsider montrent ces essais en cours.

Un avenir haptique pour les boutons de l’iPhone 15 Pro

Pour les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max, Apple envisagerait sérieusement de réintroduire les boutons haptiques. En janvier, Apple testait quatre configurations de boutons différentes, y compris des variantes de boutons de volume unifiés et séparés, ainsi que des boutons Capture intégrés au cadre. En mai, une source a rapporté qu’Apple avait passé une grande commande auprès d’Advanced Semiconductor Engineering (ASE) pour des boutons capacitifs destinés à remplacer les boutons mécaniques sur les futurs iPhone 16.

Un ajout notable pour les quatre nouveaux modèles d’iPhone 16 serait le bouton Capture, un bouton capacitif situé sous le bouton d’alimentation. Ce bouton offrirait des fonctionnalités de déclencheur de caméra et permettrait aux utilisateurs de zoomer en glissant dessus. Cette innovation vise à améliorer l’expérience utilisateur tout en réduisant l’usure des composants mécaniques.

La potentielle adoption des boutons haptiques par Apple montre la volonté de la firme de Cupertino d’innover et de prolonger la durée de vie des appareils en éliminant les composants susceptibles de s’user. Nous saurons avec certitude ce qu’Apple réserve pour l’iPhone 16 en septembre, lors de sa présentation officielle.