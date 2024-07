Comment regarder le Galaxy Unpacked 2024 en direct de Paris ?

Le deuxième grand événement de lancement de l’année par Samsung est sur le point de débuter. Le prochain Galaxy Unpacked 2024 se tiendra ce mercredi 10 juillet à Paris, où Samsung représentera les Jeux Olympiques de 2024 en tant que Partenaire Officiel plus tard ce mois-ci.

Comme d’habitude, chaque fan de Samsung pourra suivre Galaxy Unpacked même s’il ne sera pas à Paris aujourd’hui. Samsung diffusera en direct Galaxy Unpacked 2024 sur ses portails de presse, son site officiel et YouTube.

Les lecteurs du BlogNT pourront trouver le flux en direct intégré ci-dessous.

Le Galaxy Unpacked 2024 sera diffusé en direct de Paris le 10 juillet à 15 heures, heure de Paris.

Qu’attendre du Galaxy Unpacked 2024 ?

Samsung dévoilera plusieurs nouveaux appareils lors de cet événement de lancement. Tout d’abord, nous nous attendons à voir deux nouveaux smartphones pliables, à savoir le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6. En plus de ces deux nouveaux smartphones, l’entreprise devrait également annoncer de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour la gamme Galaxy.

Une nouvelle série de montres connectées sera également mise en avant. La série Galaxy Watch 7 devrait comprendre un modèle de base et une toute nouvelle variante Galaxy Watch Ultra, introduisant un design inédit.

Ce n’est pas un, mais deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil qui seront également officiellement lancées à Paris. Les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro devraient introduire de nouvelles fonctionnalités et un design entièrement repensé.

Enfin, Samsung lancera la Galaxy Ring. La société avait annoncé ses débuts dans cette nouvelle catégorie de wearables plus tôt cette année à travers un teaser surprise lors du premier événement Unpacked et plus tard au Mobile World Congress. Cependant, la Galaxy Ring sera officiellement lancée lors du prochain Unpacked 2024, où nous en apprendrons plus sur ses fonctionnalités, son prix et sa disponibilité.