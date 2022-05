Google Keep ajoute enfin des options de formatage du texte

Google Keep est l’une des applications de prise de notes les plus populaires du moment. Lancée en 2013, elle a réussi à obtenir plus d’un milliard de téléchargements sur le Play Store. Mais bien qu’il s’agisse de l’une des applications les plus populaires pour prendre des notes, elle reste assez limitée en termes de fonctionnalités.

Contrairement à Samsung Notes, qui est une autre application de choix pour prendre des notes et qui compte également plus d’un milliard de téléchargements, l’application de Google ne prend pas en charge le formatage du texte. Cependant, cela pourrait bientôt changer.

9to5Google a décompilé la dernière version du fichier d’installation de Google Keep et a découvert que le géant de la technologie pourrait travailler sur l’ajout d’outils de formatage de texte à son application de prise de notes.

La version 5.22.182.00 de Keep comprend des icônes analogues à celles que l’on trouve dans Google Docs, Sheets et Slides, ainsi que la possibilité d’activer les styles gras, italique et souligné. Vous aurez également la possibilité d’afficher ou de masquer les contrôles de mise en forme.

Il convient de noter que les outils de formatage ne peuvent pas être activés actuellement, même si la version 5.22.182.00 de Google Keep est installée. Cela pourrait signifier que la nouvelle fonctionnalité pourrait être activée ultérieurement par une mise à jour côté serveur.

La simplicité de Google Keep a fait qu’il a souvent été utilisé pour de simples listes de courses ou des rappels sous forme de notes autocollantes. L’amélioration de son portefeuille de formatage de texte peut signifier que Google veut en faire une application de prise de notes plus sérieuse, qui devrait toujours être plus légère que Google Docs, mais aussi utile que Samsung Notes ou l’application Notes d’iOS. Et cela a mis du temps à arriver.