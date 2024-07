Pixel Watch 3 : Bords minces et écran ultra-lumineux pour une éxpérience immersive

Google s’apprête à lancer la Pixel Watch 3, la dernière version de sa gamme de montres connectées. Selon un nouveau rapport, ce modèle promet plusieurs améliorations clés par rapport à son prédécesseur, la Pixel Watch 2.

L’une des modifications les plus remarquables est la réduction de la taille des bords autour de l’écran. La Pixel Watch 3 devrait présenter des bords de 4,5 mm, une diminution significative par rapport aux bordures de 5,5 mm de la Pixel Watch 2. Ce changement devrait rendre l’écran de la montre plus grand et plus immersif.

En plus de bords plus minces, la Pixel Watch 3 offrira également un écran plus lumineux. Le nouvel écran est censé atteindre une luminosité de 2 000 nits, soit le double de celle de la Pixel Watch 2 qui est de 1 000 nits. Cette amélioration devrait rendre la montre beaucoup plus facile à lire en plein soleil.

Performances et fonctionnalités de la Pixel Watch 3

Sous le capot, la Pixel Watch 3 conservera la même plateforme Qualcomm Snapdragon W5 avec un coprocesseur personnalisé que la Pixel Watch 2. Cependant, elle inclura enfin le support Ultra-Wideband (UWB), une fonctionnalité qui était attendue pour la Pixel Watch 2 mais qui n’a finalement pas été intégrée.

L’UWB pourrait permettre des fonctionnalités comme la localisation précise de l’appareil et le déverrouillage de votre voiture avec une clé numérique.

De plus, la Pixel Watch 3 devrait être disponible en deux tailles, 41 mm et 45 mm, avec des variantes cellulaires et Wi-Fi. Le modèle de 41 mm aura une batterie de 310 mAh, tandis que le modèle de 45 mm aura une batterie plus grande de 420 mAh.

Enfin, Google introduira également plusieurs nouveaux coloris pour la Pixel Watch 3. Le modèle de 41 mm sera disponible en Argent avec un bracelet Quartz Rose, Noir avec un bracelet Obsidienne, et Or avec un bracelet Noisette. Le modèle de 45 mm sera disponible en Argent avec un bracelet Quartz Rose, Noir avec un bracelet Obsidienne, et Argent avec un bracelet Porcelaine.