Vous devrez peut-être attendre jusqu’en 2023 pour le Pixel Fold de Google

Google a révélé une liste de nouveaux produits lors de sa conférence I/O en mai, y compris ceux comme la tablette Pixel Tablet et les lunettes de traduction qui ne sont pas attendus cette année. L’un des appareils faisant l’objet d’une rumeur qui n’a pas été présenté était le smartphone pliable de la société, qui, selon un rapport, pourrait s’appeler le Pixel Notepad au lieu du Pixel Fold et un nouveau rapport indique qu’il pourrait ne pas arriver de sitôt.

Presque tout le monde a maintenant un smartphone pliable dans son portefeuille de produits. Google et Apple ont joué avec l’idée depuis longtemps. Google a failli annuler le Pixel Fold/Notepad en novembre, de peur qu’il ne fasse pas le poids face aux smartphones Galaxy Z Fold et Flip de Samsung, qui sont les meilleurs smartphones pliables du moment.

En janvier, il a été rapporté qu’il était de retour sur la table et les rumeurs ont impliqué que Google a fait quelques changements en cours de route. Par exemple, on s’attendait à ce que le smartphone ait un écran interne de 7,57 pouces, mais une fuite ultérieure a indiqué qu’il serait doté d’un écran de 5,8 pouces. Les autres spécifications attendues comprenaient la puce Tensor interne qui alimente les Pixel 6 et 6 Pro et un réseau de caméras emprunté au Pixel 5.

Ce n’était toujours pas assez bon, ou du moins c’est ce que pensait Google. La publication coréenne The Elec rapporte que Google ne prévoit plus de révéler le Pixel Fold au cours du quatrième trimestre de l’année. L’entreprise avait initialement prévu de dévoiler le smartphone à la fin de l’année dernière.

La rumeur correspond également à un tweet de Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), qui déclare avoir entendu de multiples sources que la sortie du Pixel Notepad a été reportée au printemps 2023.

Hearing from multiple sources in their supply chain that the Google foldable launch was delayed till next spring… pic.twitter.com/QXr7hhV3ZX — Ross Young (@DSCCRoss) May 25, 2022

Google est contrarié par son prototype

Apparemment, Google n’est pas satisfait de la version actuelle et pense que quelque chose ne va pas. Selon le média, « le report est probablement dû au fait que le produit n’est pas aussi complet que Google le souhaite ». De son côté, Samsung espère doubler le volume des ventes de ses smartphones pliables, qui passeront de 7,1 millions d’unités à 15 millions d’unités cette année. Le rapport mentionne également que Google était en pourparlers avec Samsung Display concernant son smartphone pliable.

Si cette nouvelle va forcément décevoir les fans qui attendaient le Pixel Fold, un report sonne mieux qu’un produit moyen.