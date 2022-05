Voici le nouveau service Microsoft Security Experts

Face à l’augmentation du nombre de cybercrimes et pour aider les organisations et les entreprises à sécuriser leurs systèmes, Microsoft a annoncé un nouveau service de cybersécurité baptisé Microsoft Security Experts. Cette solution de sécurité s’appuie sur des technologies de sécurité avancées et des services à dimension humaine pour fournir aux entreprises des solutions de sécurité et de détection des menaces.

Microsoft a annoncé le service Microsoft Security Experts par un article de blog officiel, soulignant le fait que le coût mondial de la cybercriminalité devrait passer de 6,5 trillions de dollars par an en 2021 à 10,5 trillions de dollars par an en 2025.

L’entreprise indique qu’elle utilisera « des services dirigés par des humains avec une technologie formée par des experts pour aider les organisations à obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité ». Dans le cadre de son nouveau service, Microsoft proposera trois solutions aux entreprises.

Microsoft Defender Experts for Hunting

Cette solution Microsoft Security Expert est conçue pour les entreprises et les organisations qui disposent déjà d’un système de sécurité robuste, mais qui ont besoin de l’aide de Microsoft pour détecter activement les menaces et fournir des solutions pour y faire face. Avec Defender Experts for Hunting, Microsoft proposera des experts en sécurité qui « enquêteront sur tout ce qu’ils trouveront, puis transmettront aux clients les informations d’alerte contextuelles et les instructions de remédiation ».

Les entreprises clientes peuvent également consulter des experts à la demande pour les informer sur des incidents de cyberattaques spécifiques, des vecteurs d’attaque ou des acteurs étatiques. La solution protège Office 365, les applications sur le cloud et d’autres endpoints. Elle est actuellement en early preview et sera généralement disponible pour les utilisateurs au cours de l’été 2022.

Microsoft Defender Experts for XDR

Ce plan est conçu pour fournir des centres d’opérations de sécurité aux sociétés et entreprises clientes. Le suffixe XDR signifie extended detection and response, et la solution utilise à la fois l’expertise technologique et humaine pour fournir des réponses pertinentes aux problèmes des clients.

Le service Microsoft Defender for XDR s’étend au-delà des endpoints pour fournir une détection et une réponse à travers Microsoft 365 Defender. Les entreprises clientes peuvent également garder le contrôle pour réduire les coûts, le bruit excessif et les processus manuels aux côtés des experts de Microsoft. Il entrera en phase d’aperçu au cours de l’automne de cette année.

Microsoft Security Services for Enterprise

Cette solution de sécurité est une combinaison des deux précédentes solutions. Elle offre une chasse proactive aux menaces et une gestion XDR pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de sécurité et à protéger leurs systèmes contre les attaques malveillantes et les programmes de ransomware.

Microsoft affirme qu’elle suit plus de 35 familles de ransomware et 250 acteurs de menaces uniques. Ainsi, avec ses solutions technologiques et humaines, les experts en sécurité de Microsoft visent à renforcer les systèmes de sécurité des grandes sociétés et des grandes entreprises sur le marché.