Les AirPods Pro 2 seront disponibles à l’automne malgré les problèmes d’approvisionnement

Avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement dans toute la Chine, de nombreux appareils Apple majeurs sont confrontés à des retards d’expédition pendant des semaines et des mois, mais un produit à venir qui ne devrait pas être affecté par ces problèmes sont les AirPods Pro 2.

Les AirPods Pro de seconde génération résisteront à la tempête de la chaîne d’approvisionnement grâce à l’expansion de la production d’Apple au Vietnam, le seul pays après la Chine, qui est le mieux préparé à gérer cela, selon le célèbre analyste industriel Ming-Chi Kuo.

(1/4)

1. AirPods Pro 2 will enter mass production in Vietnam in 2H22, a successful case of mass production of Apple's major products outside China.https://t.co/siWe9HItrd @WSJ — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 24, 2022

À l’heure actuelle, les AirPods Pro sont fabriqués à la fois en Chine et au Vietnam, mais Kuo indique manifestement qu’Apple s’appuiera davantage sur les fabricants vietnamiens cette année.

Vous avez peut-être aussi entendu des rumeurs selon lesquelles Apple passerait à un port USB-C sur les AirPods. Eh bien, cela ne se produira pas cette année, selon Kuo, et à la place Apple s’en tiendra à Lightning pour les AirPods Pro 2. Plus tôt ce mois-ci, Kuo a également rapporté qu’Apple teste le passage à une connexion USB-C sur la série d’iPhone 15 attendue à la fin de l’année prochaine. Il a expliqué que lorsque ce changement se produira, nous pouvons nous attendre à ce que d’autres produits et accessoires Apple, y compris les AirPods, passent également à l’USB-C.

Les AirPods Pro de première génération ont été lancés à l’automne 2019 à un prix de lancement de 279 euros, et cette nouvelle génération devrait arriver près de trois ans après l’original. Les modèles Pro originaux disposaient d’un incroyable système de suppression du bruit, qui reste à ce jour parmi les tout meilleurs sur un véritable ensemble d’écouteurs sans fil. Ils avaient également une qualité de micro améliorée, ce qui les rendait particulièrement adaptés aux appels vidéo et aux conférences.

Diverses améliorations

La deuxième génération devrait améliorer la technique de suppression active du bruit, et il est même possible qu’elle soit dotée d’un nouveau design sans tige, ainsi que de la prise en charge de Lossless Audio et de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique.

Kuo a également tweeté qu’Apple est en mesure de transférer la production des écouteurs sans fil au Vietnam grâce à une chaîne d’approvisionnement pas si compliquée. Cependant, il prévient que la société est toujours en train de tester et d’établir la fabrication des AirPods Pro 2, un processus connu sous le nom de nouvelle introduction de la production (NPI), en Chine, ce qui constitue un obstacle au transfert plus rapide de la production au Vietnam.