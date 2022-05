Build 2022 : Project Volterra, un kit de développement Windows 11 on ARM avec un SoC Snapdragon

Alors que nous nous attendions à connaître la date de sortie, ainsi que l’ensemble des fonctionnalités, de la très attendue mise à jour Windows 11 22 h 2, Microsoft semble se tourner vers l’avenir avec une annonce concernant Windows for ARM. Microsoft a présenté son premier mini PC de bureau (qui ne fait pas partie de la gamme Surface) lors de la conférence des développeurs Build 2022.

La transition vers les puces ARM sur Windows a été terriblement lente, mais Microsoft tente de mettre de meilleurs outils entre les mains des développeurs pour aider les choses. Annoncé à la Build 2022, le Project Volterra est un nouveau dispositif qui montre les possibilités des puces ARM sur Windows.

Pour être clair, il ne s’agit pas d’un PC grand public. Le Project Volterra est un kit de développement conçu pour « exploiter la puissance de la Snapdragon Compute Platform », en soutenant le large éventail de scénarios que les développeurs peuvent explorer. Le géant de Redmond s’est associé à Qualcomm pour lancer un kit de développement Windows 11 on ARM baptisé Project Volterra.

Microsoft indique qu’elle partagera davantage de détails à une date ultérieure, mais le Project Volterra permet aux développeurs de tirer parti de la puissante unité de traitement neuronal (NPU) intégrée dans les puces ARM pour créer des applications qui exécutent des charges de travail accélérées par l’IA locale.

Plus important encore, Microsoft espère que les développeurs Windows Volterra créeront, testeront et débogueront des applications natives ARM avec tous leurs outils de productivité préférés, notamment Visual Studio, Windows Terminal, WSL, VSCode, Microsoft Office et Teams. Cela devrait contribuer à résoudre le problème de compatibilité des applications et les problèmes d’émulation qui ont freiné les PC Windows basés sur la technologie ARM par rapport aux Mac équipés de la technologie M1.

Une chaîne d’outils complète de bout en bout

Parallèlement au Project Volterra, Microsoft annonce également une chaîne d’outils complète de bout en bout pour les applications natives ARM. Cela inclut les applications populaires utilisées par les développeurs. Par exemple, les applications complètes Visual Studio 2022 et VSCode, Visual C++, Modern .Net 6 et Java, Classic.NET Framework, Windows Terminal, et ESDL et WSA pour l’exécution d’applications Linux et Android. Beaucoup de ces outils seront disponibles dans les prochaines semaines, et Microsoft affirme qu’elle travaille dur pour aider de nombreux projets open source à cibler nativement ARM, notamment Python, node, git, LLVM, etc.

« Nous voulons que vous construisiez des applications d’intelligence artificielle natives du cloud. Avec Visual Studio natif Arm64, la prise en charge de .NET et le Project Volterra à venir plus tard dans l’année, nous publions de nouveaux outils pour vous aider à faire la première étape de ce voyage », a déclaré Panos Panay, Chief Product Officer de Windows and Devices. « Vous pouvez commencer dès aujourd’hui en construisant sur notre cloud et en profitant de nos outils et services. Et ce n’est que le début de ce qui sera possible. Nous sommes impatients de voir ce que vous allez construire ».

Le Project Volterra ne serait que la dernière mesure prise par Microsoft pour soutenir les développeurs qui souhaitent créer des applications ARM natives pour Windows et exploiter la puissance des PC Compute Snapdragon. L’année dernière, Microsoft a annoncé le Snapdragon Developer Kit, un kit de développement abordable qui réduit le coût d’achat de matériel pour coder des applications ARM pour Windows.