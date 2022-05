Le nouveau OneNote de Microsoft pour Windows a l’air génial

Microsoft a commencé à tester son nouveau rafraîchissement du design de OneNote. Le fabricant de logiciels a d’abord présenté la mise à jour visuelle l’année dernière, révélant qu’elle unifierait ses applications OneNote et OneNote pour Windows 10 en une seule application OneNote. Les bêta-testeurs peuvent maintenant avoir accès à certains des nouveaux changements de design de OneNote dans le cadre de la version de bureau traditionnelle de OneNote.

L’application OneNote mise à jour présente une mise en page analogue à celle de l’application OneNote classique, mais avec un aspect et une convivialité complètement rafraîchis pour correspondre à Windows 11 (et aux autres applications modernes de Microsoft). On retrouve toujours une interface à ruban en haut de l’écran, avec des onglets permettant de passer d’un outil à l’autre, comme dans toutes les autres applications Office. Pour ceux qui sont habitués à la vue plus simple de OneNote pour Windows 11, il y a une bascule pour passer à un ruban simplifié avec moins de boutons.

Les volets de navigation et le mode plein écran ont été mis à jour, et la liste des pages, les onglets de section et la liste déroulante des blocs-notes ont également changé d’aspect. Microsoft utilise son effet Mica, qui est utilisé dans le thème et le fond d’écran de Windows 11, pour la fenêtre d’application générale de OneNote. Tous ces changements donnent un aspect plus moderne à OneNote, avec des coins arrondis et des animations actualisées.

Si vous êtes un adepte de l’utilisation de OneNote pour prendre des notes à l’encre numérique, la dernière version comprend un onglet dessin mis à jour avec des outils analogues à ceux de Word, Excel et PowerPoint avec un outil « Encre vers la forme » pour dessiner des lignes plus nettes et une règle pour dessiner des lignes droites. Il existe également une fonction « Encre vers texte » qui convertit le texte en une taille de police analogue à celle de votre écriture originale.

La mise à jour de OneNote comporte également quelques fonctionnalités liées au dessin et à la dictée vocale. La fonction de dictée vocale était déjà en test, mais lorsque la transcription est activée, OneNote enregistre vos dessins en synchronisation avec l’enregistrement audio. Lorsque vous êtes prêt à tout relire, votre dessin sera lu en même temps que l’enregistrement original. La dictée vocale prendra également en charge des phrases telles que « Supprimer ça ».

L’avenir de OneNote

Le tri des pages fait également son apparition dans OneNote, permettant aux utilisateurs de trier les pages par date de création, date de modification ou par ordre alphabétique. Une nouvelle expérience de partage et une fonction d’insertion d’image à partir de l’application appareil photo de Windows sont disponibles pour les testeurs dès maintenant, et le reste des nouveaux changements sera bientôt disponible.

À terme, il est prévu que cette nouvelle application OneNote remplace « OneNote pour Windows 10 », qui était une application UWP (Universal Windows Platform). Microsoft a cessé de travailler sur la plupart des applications UWP il y a quelques années, en raison de l’échec de Windows Phone/Windows 10 Mobile et du manque d’intérêt des autres développeurs. En conséquence, Microsoft a mis à jour le OneNote original pour Windows avec une nouvelle interface et davantage de fonctionnalités.