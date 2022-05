Logitech dévoile MX Master 3S et MX Mechanical, de nouveaux venus de sa gamme performance

Logitech a annoncé la souris MX Master 3 S et deux claviers sans fil MX Mechanical. La souris est la mise à niveau de la très populaire MX Master 3, tandis que les claviers MX Mechanical sont des produits totalement nouveaux qui promettent de tirer parti de l’expertise de Logitech en matière de claviers de jeu.

Le clavier MX Mechanical se décline en une variante de taille normale et une variante compacte à 75 % connue sous le nom de MX Mechanical Mini. Tous deux cherchent à combiner les forces des claviers mécaniques avec les fonctions axées sur la productivité du clavier à membrane MX Keys de la société.

Les claviers mécaniques ont été une tendance croissante au cours des dernières années, évoluant au-delà de leurs racines dans les cultures du jeu PC et du modding de clavier DIY. Mais leur arrivée dans la gamme de périphériques MX de Logitech marque un tournant décisif pour cette tendance.

« Il existe une communauté croissante de développeurs de logiciels qui sont tombés amoureux des claviers mécaniques lorsqu’ils ont commencé à jouer et qui veulent maintenant retrouver la même sensation de précision et de contrôle avec leur clavier de bureau professionnel », a déclaré Tolya Polyanker, Responsable de la gamme MX pour la catégorie créativité et la productivité chez Logitech. « Le MX Mechanical combine le meilleur des deux : l’expertise de Logitech en matière de claviers de jeu et les expériences propres à la série MX Master ».

Le MX Mechanical et le Mechanical Mini sont tous deux dotés de commutateurs mécaniques. L’interrupteur à touches tactiles « Quiet » (marron) à profil bas de 19 mm, selon Logitech, en fait le clavier mécanique le plus silencieux jamais conçu par la société.

Eco-conception

Parmi les autres fonctionnalités, citons le Smart Illumination qui allume automatiquement le clavier s’il détecte l’approche de mains et les touches bicolores qui facilitent la visibilité des touches dans le périphérique. Vous pouvez également personnaliser les effets lumineux entre 6 paramètres différents : statique, respiration, contraste, vague, aléatoire et réaction.

Logitech affirme que le MX Mechanical peut durer jusqu’à 15 jours sur une seule charge ou jusqu’à 10 mois si vous gardez le rétroéclairage éteint. Comme la MX Master 3 S, les claviers MX Mechanical sont également fabriqués en plastique PCR (45 % pour le modèle complet, 47 % pour le Mini).

Une souris qui sera appréciée

La MX Master 3 S, quant à elle, conserve le même design général que la MX Master 3, qui fait partie des meilleures souris sans fil que vous pouvez acheter, mais ajoute quelques nouvelles caractéristiques pour se démarquer. La première est le « Quiet Click » qui, selon Logitech, fait 90 % de bruit en moins que la MX Master 3. La MX Master 3 S est également dotée d’un capteur 8K qui lui confère une sensibilité maximale de 8 000 points par pouce carré (DPI). C’est deux fois plus sensible que la MX Master 3, bien que le DPI ne soit pas réglable.

Sur le plan environnemental, la MX Master 3 est fabriquée à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR) (27 % pour le modèle graphite et 22 % pour le gris). Les autres caractéristiques sont les mêmes que celles du Master 3, comme le Logi Bolt, qui permet de connecter jusqu’à trois appareils différents.

Disponibilité et prix

Les claviers MX Mechanical, MX Mechanical Mini et la souris MX Master 3 S seront disponibles en mai 2022 sur logitech.com et chez d’autres revendeurs. Le prix suggéré pour le clavier MX Mechanical est de 179,99 euros, le clavier MX Mechanical Mini est de 159,99 euros et la souris MX Master 3 S est de 129,99 euros.