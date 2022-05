Windows 11 se prépare à la sortie du Windows Subsystem for Linux

Quel est donc l’avantage d’installer WSL à partir du Microsoft Store ? Eh bien, de cette façon, les utilisateurs reçoivent les mises à jour au fur et à mesure qu’elles sont appliquées par le Store plutôt que d’avoir à attendre une grosse mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 pour apporter des améliorations à WSL qui sont faites en cours de route. C’est une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent avoir accès aux derniers développements du WSL dès que possible.

you might also like