Motorola lancera en juillet le premier smartphone doté d’une caméra de 200 mégapixels

Le capteur photo primaire de 200 mégapixels avec OIS devrait être accompagné d’un objectif ultra-large de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 12 mégapixels et d’une énorme caméra frontale de 60 mégapixels sur le smartphone de Motorola. En outre, la société devrait lancer l’appareil en Chine en juillet, avant de le rendre disponible dans d’autres régions plus tard dans l’année.

Après avoir teasé le Moto Razr 3, Motorola a confirmé que son nouveau fleuron, doté du premier capteur photo de 200 mégapixels au monde, sera lancé en juillet 2022 . Ce smartphone devrait être livré avec des spécifications et des fonctionnalités avancées, y compris le dernier SoC Snapdragon 8+ Gen 1 , un support de charge rapide à 125 W, et plus encore.