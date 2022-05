Motorola vient de confirmer que le Razr 3 aura le Snapdragon 8+ Gen 1

L’un des problèmes des smartphones phares Android sortis en début d’année est qu’ils sont enclins à la surchauffe, probablement parce qu’ils sont équipés de puces basées sur le processus de fabrication 4 nm de Samsung. Espérons que ce ne sera pas un problème sur les smartphones qui utiliseront la puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Le Motorola Razr 3 pourrait être parmi les premiers téléphones à être équipés du Snapdragon 8+ Gen 1.

Le Snapdragon 8+ Gen 1 a apparemment été fabriqué sur le processus 4 nm de TSMC et promet des performances CPU 10 % supérieures, des graphiques 10 % plus rapides et une efficacité énergétique jusqu’à 30 % supérieure à celle du Snapdragon 8 Gen 1.

Nous avons entendu que Motorola se prépare à lancer un successeur à son smartphone pliable de 2020 et maintenant le fabricant a en quelque sorte confirmé cela. Comme l’a d’abord repéré Notebookcheck, le directeur général de Motorola, Shen Jin, a publié une photo sur le réseau social chinois Weibo qui non seulement laisse entendre que le Motorola Razr 3 est en route, mais aussi qu’il sera alimenté par la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm.

D’après la traduction automatique du message, l’image contient un message caché. L’affiche mentionne le Snapdragon 8+ Gen 1 et nous voyons également la silhouette d’un smartphone pliable, ce qui confirme les rumeurs selon lesquelles le Razr 3 sera équipé de la nouvelle puce haut de gamme.

Ce serait une grosse affaire parce que le Razr et le Razr 5G étaient équipés de puces de milieu de gamme malgré leurs prix élevés. Le Razr 3 pourrait conserver le prix de 1 399,99 dollars de son prédécesseur, mais les mises à niveau pourraient le justifier dans une certaine mesure.

Un prix élevé pour un smartphone haut de gamme

Tout d’abord, le Razr 3 devrait se débarrasser de ses grands bords et adopter un design plus proche de celui du Samsung Galaxy Z Flip 3. Les écrans intérieur et extérieur devraient être plus grands, passant respectivement de 6,2 à 6,7 pouces et de 2,7 à 3 pouces.

La caméra arrière à capteur unique sera remplacée par un double capteur photo avec un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur hybride grand-angle et macro de 13 mégapixels. La caméra frontale de 32 mégapixels, de plus haute résolution, serait placée dans une découpe au lieu d’une encoche.

Selon les rumeurs, le prochain smartphone pliable de Motorola sera commercialisé en Chine fin juillet ou début août. Il arrivera sur les marchés internationaux à une date ultérieure.