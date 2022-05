WordPress 6.0 rend la création d’un site Web plus facile que jamais

Le système de gestion de contenu open source WordPress.org a annoncé sa dernière version majeure pour les créateurs utilisant son constructeur de sites Web.

Proposant de créer des sites en ligne plus intuitifs et nommée d’après le musicien de jazz Arturo O’Farrill, WordPress 6.0 « Arturo » comporte plus de 1 000 mises à jour et améliorations visant à consolider l’expérience « sans code » pour la création de sites.

La nouvelle version comprend des corrections de bugs et développe les outils de personnalisation existants de WordPress, tels que les thèmes de blocs qui contiennent désormais plusieurs variations de style.

Se rapprochant d’un constructeur de style par glisser-déposer, WordPress 6.0 « Arturo » comprend également un nouveau sélecteur de style pour sa fonction de blocs de thèmes qui permet aux créateurs de sites Web d’accéder à divers préréglages de style sans avoir à changer de thème.

« Avec des mises à jour réfléchies de l’expérience d’écriture, la construction d’une meilleure fonctionnalité de bloc, et l’ajout d’un nouveau sélecteur de style intuitif, je suis vraiment fier du travail qui a été fait dans cette version pour faire une grande expérience d’édition de site », a déclaré Josepha Haden Chomphosy, directeur exécutif de WordPress.

WordPress a également publié cinq nouvelles options de modèles pour les thèmes de blocs, ajouté plus de fonctionnalités telles qu’un nouveau panneau de couleurs et des options de transparences à son outil de conception, et inclus une nouvelle fonctionnalité qui permet aux designers de sites Web de choisir des restrictions de verrouillage dans les blocs pour aider à la simplification des transferts de projets.

Contributions de plus de 500 personnes

« L’expansion de Gutenberg en une expérience d’édition de site complète dans WordPress signifie que tous les problèmes que la communauté a dû résoudre étaient complexes et de grande portée. WordPress 6.0 est un exemple de l’engagement de la communauté à relever ces défis difficiles ensemble », a ajouté Chomphosy.

La nouvelle version de WordPress a été rendue possible grâce aux contributions de plus de 500 personnes dans environ 58 pays, selon l’article du blog de la plateforme CMS. Il s’agit de la deuxième version majeure de WordPress.org cette année, après la sortie de WordPress 5.9 « Joséphine » en janvier 2022, il y a quatre mois, qui a introduit l’édition complète du site et les thèmes de bloc.