Voici le OnePlus Nord CE 2 Lite, un alléchant modèle très abordable

Bonne nouvelle. Les nouveaux smartphones OnePlus à petit budget sont là, et il semble qu’ils offrent un assez bon rapport qualité-prix. Il s’agit du OnePlus Nord 2T et du OnePlus Nord CE 2 Lite. Alors que ce dernier a déjà fait ses débuts en Inde il y a moins d’un mois, le Nord 2T est un tout nouvel appareil.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite est analogue en termes de design au Nord 2T, à une exception près, le module de la caméra. Cette fois, le module ressemble davantage à celui que l’on trouve sur les anciens smartphones OnePlus à bas prix, tels que le N200 et le Nord CE 2.

Une touche de design intéressante est un accent rectangulaire qui court derrière le module caméra horizontalement d’un côté à l’autre. On dirait même qu’il pourrait être texturé, ce qui devrait ajouter un peu d’adhérence à l’appareil. Le OnePlus Nord CE 2 Lite mesure 164,3 x 75,6 x 8,5 mm. Cela signifie qu’il est plus grand que le Nord 2T. Il est également légèrement plus lourd, avec un poids de 195 g. Deux options de couleur seront disponibles : Blue Tide et Black Dusk.

La différence de taille par rapport au Nord 2T est due à l’écran LCD de 6,59 pouces du smartphone. Cet écran a une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Bien que l’AMOLED soit toujours meilleur que le LCD, vous obtenez un taux de rafraîchissement plus élevé sur le Nord CE 2 Lite, ce qui pourrait être plus important pour certains.

Le Nord CE 2 Lite de OnePlus comporte une prise casque de 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD. Le capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation.

Une triple caméra à l’arrière

Le OnePlus Nord CE 2 Lite est doté d’un système à trois caméras. La caméra principale est un capteur de 64 mégapixels à ouverture f/1,7, tandis que les deux autres sont un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. L’enregistrement vidéo est limité à 1080 p à 30 fps. La caméra frontale est un capteur poinçonné de 16 mégapixels.

Un Snapdragon 695 équipe le Nord CE 2 Lite. La puce est couplée à 6 Go de mémoire vive (RAM) et à 128 Go de stockage extensible. L’appareil prend en charge la 5G et est livré avec Android 12.

La batterie du Nord CE 2 Lite est de 5 000 mAh. Cela signifie qu’il devrait durer jusqu’à 2 jours sur une seule charge. En parlant de charge, ce smartphone OnePlus abordable est capable d’une charge filaire rapide de 33 W, et la bonne nouvelle est que le chargeur est dans la boîte. Dans le cadre de l’emballage, vous obtenez également un étui de protection et une protection d’écran pré-appliquée.

Prix et disponibilité

Les précommandes pour le OnePlus Nord CE 2 Lite ont déjà commencé, et l’expédition devrait commencer le 24 mai. Le smartphone sera disponible en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, ainsi qu’au Mexique et au Chili. Le prix du OnePlus Nord CE 2 Lite est de 319 euros en version 6 Go de RAM + 128 Go de stockage sur OnePlus.com ainsi que chez la FNAC, Darty, Amazon, Leclerc et Bouygues Telecom.