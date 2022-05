Google présente un nouvel outil de préparation aux entretiens d’embauche

by

by

Google est peut-être l’endroit idéal pour rechercher un emploi et obtenir des conseils sur la rédaction d’un CV, mais le géant des moteurs de recherche a désormais un moyen supplémentaire de vous aider à décrocher l’emploi de vos rêves.

Google propose désormais un outil pour aider les gens à s’entraîner aux entretiens d’embauche. Soyons francs : les entretiens d’embauche peuvent être éprouvants pour les nerfs. Grâce à la technologie, vous pouvez vous entraîner et être mieux préparé avant de vous rendre à un entretien.

Le nouvel outil Interview Warmup de Google utilise l’intelligence artificielle (IA) pour aider les utilisateurs à s’entraîner à répondre à des questions d’entretien d’embauche dans divers domaines. L’outil fait partie des initiatives Grow with Google et Career Certification. Initialement, l’outil est destiné à aider les apprenants du Google Career Certificate à se préparer à leur recherche d’emploi. Désormais, l’outil est ouvert à tous.

L’outil « Interview Warmup » utilise la synthèse vocale ou le clavier pour permettre aux utilisateurs de s’entraîner à répondre aux questions d’entretien les plus courantes et aux questions spécifiques à un emploi choisies par un expert du domaine concerné. Malheureusement, seule la langue de Shakespeare est prise en charge à l’heure actuelle.

L’utilisation d’Interview Warmup est assez simple. Pour commencer, choisissez la carrière de votre choix. Ensuite, vous serez invité à passer un entretien d’entraînement composé de cinq questions choisies au hasard. Les utilisateurs ont également la possibilité de parcourir les questions disponibles qui sont choisies par des experts dans le domaine.

Que des suggestions et des observations

Il existe trois types de questions : l’une porte sur la formation et les expériences passées, la seconde sur la façon dont vous avez géré ou pourriez gérer des incidents, et la troisième sur vos connaissances et compétences en fonction du poste auquel vous postulez.

Les utilisateurs doivent lire et écouter attentivement chaque question, cliquer sur « Répondre » et commencer à parler, puis cliquer sur le bouton « Terminé ». Les réponses sont transcrites en temps réel. À partir de là, les utilisateurs peuvent vérifier le nombre de termes liés à l’emploi qu’ils utilisent, la fréquence des mots répétés et s’ils ont couvert les points importants du discours.

D’après la page FAQ de Google, « Il n’y a que des suggestions et des observations ». Les aperçus vous aident à découvrir des modèles dans vos réponses. La plateforme ne « note » pas votre réponse et ne vous dit pas quelle partie de votre réponse est bonne ou mauvaise.

Tout reste en local

En outre, l’audio que vous utilisez pour l’outil ne sera pas sauvegardé ni partagé avec qui que ce soit. Toutefois, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs réponses, copier et coller le texte dans un document distinct ou télécharger la transcription complète à la fin de l’entretien. Les utilisateurs peuvent accéder au dernier outil de Google depuis les dernières versions de Chrome pour macOS, Windows et Android. Il est également possible d’y accéder depuis Safari sur les appareils iOS.

Aussi cool que cela puisse être, Google n’est pas la seule grande entreprise technologique à vouloir vous aider à trouver facilement un emploi. Microsoft, par exemple, a intégré des outils de rédaction de CV dans Microsoft Word qui peuvent tirer de LinkedIn des suggestions pour divers emplois.