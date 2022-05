Windows 11 pourrait être doté d’une mystérieuse nouvelle application « Designer »

Il semble que Microsoft soit en train de développer une nouvelle application pour Windows 11. En effet, une nouvelle rumeur suggère que Microsoft travaille sur une mystérieuse nouvelle application Web pour Windows, baptisée « Designer », qui pourrait vous aider à créer des graphiques fantaisistes et d’autres contenus pour des présentations ou les réseaux sociaux.

C’est ce qu’affirme la célèbre source WalkingCat, qui a récemment repéré un site Web pour le potentiel nouveau service de Microsoft. L’opinion générale est que cette nouvelle application sera une autre surprise de la mise à jour Sun Valley 2, qui est en fait Windows 11 22H2.

Les détails sur l’application Web sont rares pour l’instant, mais une série d’images provenant de l’auteur de la fuite montre comment elle pourrait finir par fonctionner. Il semble que « Designer » pourrait beaucoup ressembler à PowerPoint, mélangé à Microsoft Publisher, ainsi qu’à Microsoft Sway.

WalkingCat montre qu’il y a plusieurs modèles disponibles sur cette application pour vous aider à vous lancer dans un design spécifique, et vous pouvez partager votre design sur les réseaux sociaux. Il est également possible d’ajouter des formes, des photos, des icônes et des titres fantaisistes à un projet. En outre, il existe un certain nombre de designs de différentes tailles que vous pouvez choisir de créer — pour Instagram, les publicités Facebook ou les Stories Instagram.

Microsoft n’a pas encore reconnu ou parlé de cette application, mais WalkingCat a montré comment vous pouvez y accéder.

Vous pouvez tester par vous-même

Une page Web est disponible, mais elle est vide. Une fois que vous l’avez visitée, vous pouvez vous rendre dans les outils de développement de votre navigateur Web et changer la valeur en une chaîne de texte spécifique. Ensuite, rafraîchissez la page et vous obtiendrez un accès anticipé. Je me suis connecté à l’aide d’un compte Microsoft personnel et j’ai essayé cette expérience, et il semble qu’elle soit en en cours de développement. La version actuelle pourrait être réservée au public interne de Microsoft, car il est possible d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires par un panneau Feature Gates, selon WalkingCat.

Avec la conférence annuelle Build de Microsoft pour les développeurs qui aura lieu le 24 mai, vous pouvez vous attendre à ce que l’entreprise parle davantage de cette potentielle nouvelle application à ce moment-là.