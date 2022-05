Une mise à jour des Stories Instagram limite la visibilité des publications excessives

À ce stade, Instagram est devenu un phénomène culturel. La plateforme a révolutionné la façon dont les gens interagissent et a fait avancer une nouvelle philosophie sur la façon dont nous restons connectés. Au fil des ans, l’un des aspects les plus définitifs d’Instagram a été les Stories. La fonctionnalité est plutôt simple — elle permet aux utilisateurs de partager des publications, qui ne peuvent être vues que pendant 24 heures, après quoi elles disparaissent.

