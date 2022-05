Sony annonce les LinkBuds S, les écouteurs sans fil les plus petits et les plus légers du monde

Sony annonce les LinkBuds S, les écouteurs sans fil les plus petits et les plus légers du monde

Sony ajoute un nouveau produit à sa gamme d’écouteurs. Après avoir récemment annoncé son nouveau casque supra-auriculaire WH-1000XM5, qui succède au populaire XM4, Sony a annoncé la sortie des LinkBuds S à 199,99 euros.

Bien qu’ils partagent la même marque que les LinkBuds au design ouvert sorti plus tôt cette année, le modèle « S » a un facteur de forme plus conventionnel et une forme intra-auriculaire. Disponibles en blanc, noir et doré, les LinkBuds S ont un design compact et ne pèsent que 4,8 grammes chacun. En fait, selon Sony, il s’agit des écouteurs sans fil les plus petits et les plus légers du monde à l’heure actuelle.

En termes de conception, Sony affirme que la priorité était de les rendre confortables. Ils présentent donc un facteur de forme ergonomique qui s’adapte à l’oreille sans causer d’irritation, tout en conservant un maintien stable et sûr. Cela signifie qu’ils ne tomberont pas de vos oreilles pendant une séance d’entraînement intense, mais qu’ils ne devraient pas non plus être inconfortables après plusieurs heures dans vos oreilles. Grâce à leur taille, on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces promesses soient tenues.

Malgré leur petite taille, les derniers écouteurs de Sony ne sont pas avares en fonctionnalités : ils comprennent une fonction d’annulation active du bruit, un mode de son ambiant/transparence et la prise en charge du codec Bluetooth LDAC de la société. Comme les LinkBuds standard, Sony les positionne comme des écouteurs que vous pouvez porter toute la journée et qui « relient » votre vie extérieure et numérique grâce à des fonctions logicielles intelligentes.

Les LinkBuds S peuvent automatiquement lancer la lecture de musique dès que vous les mettez en place, ou reprendre une liste de lecture Spotify préférée, ou encore lancer des pistes audio relaxantes après un appel professionnel. Ils intègrent également les fonctionnalités habituelles de Sony, comme le contrôle adaptatif du son, qui vous permet de personnaliser les niveaux d’annulation du bruit et de son ambiant en fonction de votre emplacement ou de votre activité actuelle.

Une excellente batterie

Les LinkBuds S de Sony sont dotés de la même technologie de captation de la voix que le nouveau WH-1000XM5 de Sony, qui, selon la société, devrait permettre de clarifier votre voix pendant les appels, même dans une rue bruyante ou par temps venteux. Ces LinkBuds S disposent également d’une structure maillée autour des microphones, ce qui devrait permettre une certaine isolation du vent.

L’autonomie de la batterie est estimée à 6 heures avec le système ANC et à 20 heures si l’on tient compte des recharges de l’étui. Les LinkBuds S sont également résistants à l’eau selon la norme IPX4. Malheureusement, Sony n’a pas inclus la recharge sans fil dans ces écouteurs, ce qui est une réelle omission étant donné leur prix élevé.

Les LinkBuds S seront disponibles à partir de fin mai et peuvent être précommandés dès aujourd’hui.