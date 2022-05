WhatsApp vous permettra bientôt de quitter les groupes en silence sans en avertir les autres

Le rapport indique que la fonctionnalité est toujours en cours de développement et qu’il faudra un certain temps pour qu’elle arrive en version bêta. La possibilité de quitter les groupes WhatsApp en silence devrait être disponible pour les utilisateurs d’Android, d’iOS et des ordinateurs de bureau. Il reste à voir quand elle sera largement disponible.

Actuellement, si quelqu’un quitte un groupe WhatsApp, une notification système s’affiche sur le groupe, qui informe chaque membre du groupe de ce changement. À l’avenir, ce ne sera plus le cas et cela vous aidera à vous débarrasser facilement d’un groupe WhatsApp sans trop de complications. Mais, cela peut s’avérer futile si chaque membre d’un groupe WhatsApp est un administrateur.