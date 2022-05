Le puissant GPU NVIDIA RTX 4090 devrait arriver à la mi-juillet

Avez-vous enfin trouvé un GPU de jeu à la portée de votre budget, maintenant que la raison revient sur le marché ? Voici une raison de continuer à attendre… Après que les initiés aient supposé une présentation précoce des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 4000 avec l’architecture « Ada Lovelace », la date de sortie est maintenant précise. Les GPU haut de gamme comme la RTX 4090 devraient ainsi être disponibles dès juillet 2022.

Ce n’est que ce weekend que la source « kopite7kimi », souvent bien informé, a parlé d’un possible lancement des nouvelles cartes graphiques NVIDIA au 3e trimestre 2022. Ainsi, jusqu’à présent, la période entre juillet et septembre était évoquée pour la sortie des cartes NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070. Interrogée par VideoCardz, la source entre désormais dans les détails.

Mid July. – kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

Selon toute vraisemblance, les GPU « Ada Lovelace » devraient officiellement être présentés et éventuellement même livrés dès la mi-juillet.

Sur Twitter, « kopite7kimi » va encore plus loin dans les détails et parle des spécifications techniques probablement actualisées de la RTX 4090. Le futur GPU haut de gamme pourrait être présenté dans une variante nettement plus allégée que ne le laissaient supposer les rumeurs jusqu’à présent. Pour la puce AD102-300, 24 Go de mémoire GDDR6X (21 Gb/s) et seulement 16 128 unités FP32 seraient prévus. La consommation électrique devrait être de 450 watts à elle seule, tout comme la RTX 3090 Ti.

En ce qui concerne la performance, on s’attend au double par rapport à la RTX 3090.

Bien au dessus de AMD ?

Il y a quelques semaines encore, on spéculait sur une RTX 4090 qui, avec 18 432 unités FP32 et une consommation de 600 watts, devait franchir la barre des 100 TFLOPs. NVIDIA pourrait toutefois garder ces valeurs de pointe pour une RTX 4090 Ti à l’avenir, tandis que la version de base du produit phare devrait déjà suffire à mettre à terre la future AMD Radeon RX 7900 (XT) avec son architecture RDNA-3.

La source les commente par ces simples mots : « Je suis déçu par la RDNA 3 », sans entrer dans les détails.