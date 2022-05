Samsung lance la production en série des composants du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4

Mais pour l’instant, Samsung accepte une marge bénéficiaire inférieure de 15 % sur ses smartphones pliables Galaxy Z par rapport à la marge de 20 % qu’il vise avec la gamme Galaxy S. En générant une marge bénéficiaire plus faible sur ses smartphones pliables, Samsung peut fixer le prix de ces smartphones à un chiffre plus acceptable pour les consommateurs.

Il pourrait s’agir d’un moment décisif pour les smartphones pliables, même si les prix ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les smartphones pliables ne deviennent plus compétitifs en termes de prix. Le prix des composants doit baisser beaucoup plus qu’il ne l’a fait et, au fil des années, il le fera.

Samsung s’attendrait à expédier 10 millions d’unités combinées du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4 cette année. Ce dernier est un appareil de poche qui comporte un petit écran extérieur pour les messages et les notifications. Lorsque vous avez besoin de passer un appel, d’ouvrir une application ou de jouer à un jeu, vous basculez l’écran pour révéler un grand écran de la taille d’un smartphone (6,7 pouces sur le Galaxy Z Flip 3 ).