Elon Musk pourrait acheter Twitter à un prix inférieur aux 44 milliards de dollars qu’il propose

Donc, comme vous pouvez l’imaginer, l’accord entre Twitter et Elon est actuellement à un stade très intéressant. Maintenant, seul le temps dira si oui ou non l’accord sera conclu et fera d’Elon le seul propriétaire du géant des réseaux sociaux.

Il est également possible que cet accord soit annulé pour éviter que Twitter ne devienne une société privatisée . Cependant, Musk affirme qu’il est « engagé » dans cet accord. En outre, la renégociation ne sera pas facile pour Musk, car l’accord comprend une « clause d’exécution spécifique » qui donne à Twitter le droit de poursuivre Musk et de le forcer à conclure l’accord tant que le financement par emprunt qu’il a réuni reste intact.