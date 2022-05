Microsoft lance officiellement le support VPN intégré de Microsoft Edge

Microsoft Edge Canary dispose d’une nouvelle fonctionnalité en cours de test qui permet aux personnes de se connecter en toute sécurité aux réseaux Wi-Fi publics. En effet, Microsoft vient d’annoncer le Edge Secure Network, qui est essentiellement la fonction VPN intégrée qui sera disponible dans le navigateur de la société.

Actuellement disponible pour un nombre limité d’utilisateurs qui exécutent la build Canary du navigateur, le VPN est alimenté par Cloudflare, et il est évidemment censé protéger votre identité lorsque vous naviguez sur le Web. Le réseau sécurisé de Edge était déjà disponible pour certains utilisateurs de Edge Canary avant cette semaine, mais Microsoft a officiellement annoncé la fonctionnalité le 12 mai 2022.

« Secure Network vous aide à protéger vos informations en masquant l’adresse IP de votre appareil, en chiffrant vos données et en les acheminant par un canal sécurisé (alimenté par Cloudflare) vers un serveur géographiquement colocalisé, de sorte qu’il est plus difficile pour les acteurs malveillants de voir votre véritable emplacement et ce que vous faites. Il empêche également votre fournisseur d’accès à Internet de collecter vos données de navigation, comme les détails sur les sites Web que vous visitez, et contribue à empêcher les entités en ligne d’utiliser votre adresse IP pour établir des profils et vous envoyer des publicités ciblées », explique Microsoft.

La fonction VPN sera disponible gratuitement, mais elle nécessitera pour l’instant un compte Microsoft. Microsoft offrira aux utilisateurs 1 Go de données gratuites chaque mois, du moins pendant la période d’essai. Il n’est pas certain que Microsoft supprime cette allocation gratuite à l’avenir. La diffusion de vidéos en continu consommera des données plus rapidement que la navigation générale sur le Web, il serait donc judicieux d’utiliser les contrôles de Secure Network pour personnaliser le moment où vous activez l’outil.

Le géant du logiciel explique toutefois que le compte Microsoft n’est pas nécessaire pour collecter des données, mais uniquement pour s’authentifier au service et bénéficier de davantage de données gratuites.

Un compte Microsoft nécessaire

« Pendant cette phase preview, Secure Network exige que les utilisateurs soient connectés au navigateur avec leur compte Microsoft. La connexion est uniquement utilisée pour s’authentifier au service et s’assurer que vous recevrez davantage de données gratuites pendant la période actuelle. Aucune donnée concernant votre identité ou votre compte utilisateur n’est envoyée sur la connexion Secure Network dans le cadre de ce service. En outre, des données de diagnostic limitées peuvent être présentes de manière éphémère sur les serveurs de notre partenaire pendant 25 heures au maximum afin d’aider à résoudre les problèmes de connexion et de performance, mais elles ne sont pas conservées ni directement associées à un utilisateur donné », précise le site.

Pour l’instant, il n’y a pas de date précise pour l’intégration de la fonction VPN dans les versions de production de Microsoft Edge.