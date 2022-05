Les nouveaux abonnements PlayStation Plus de Sony seront lancés le 13 juin

Dans un article sur son PlayStation Blog, Sony a révélé au moins quelques-uns des jeux qui seront inclus dans le cadre du PlayStation Plus lorsque ses nouveaux niveaux d’abonnement seront lancés en juin 2022, et les listes sont assez vastes. Pour résumer, le plan Essentiel est essentiellement le même service PS Plus que vous connaissez peut-être déjà ; il comprend les mêmes avantages, notamment une sélection tournante de téléchargements de jeux gratuits chaque mois, des réductions PSN, un accès multijoueur et des sauvegardes dans le cloud. Le plan Extra ajoute un catalogue d’environ 400 jeux PlayStation 4 et PlayStation 5 téléchargeables à tout ce qui se trouve dans Essentiel.

Le plan Premium (Deluxe dans les régions qui ne prennent pas en charge le streaming dans le cloud), qui est le plus élevé, comprend tous les avantages des plans Essentiel et Extra, ainsi que la prise en charge des jeux PlayStation 3 en streaming, des jeux PlayStation 2 et PSP en streaming et téléchargeables, des essais de jeux complets dans le temps et du streaming de jeux de type PlayStation Now pour un assortiment de jeux originaux PlayStation, PS2, PSP et PS4. Les gratuités PS Plus de juin pour tous les niveaux à venir restent pour l’instant ambiguës, mais la liste de départ des titres PS4 et PS5 disponibles pour les abonnés Extra et Premium (ou Deluxe) reste assez conséquente.

Les membres PS Plus Extra et Premium (ou Deluxe) auront accès à de nombreux jeux de sociétés tierces ainsi qu’à des titres appartenant à PlayStation. Les aventures légendaires de Fromsoft comme « Bloodborne » et le récent remake PS5 de « Demon’s Souls » sont en tête de liste, ainsi que d’autres favoris comme Metroid « Returnal », le « God of War » de 2018, les adaptations de comics en monde ouvert préférées des fans « Marvel’s Spider-Man » et le spin-off « Miles Morales », et même les favoris cultes comme « Medieval » — et ce ne sont que les jeux auxquels Sony est attaché.

L’offre de jeux tiers sera également très riche, avec des titres aussi variés que Celeste et Hollow Knight, mais aussi des jeux AAA comme Batman : Arkham Knight et Marvel’s Guardians of the Galaxy. Si vous êtes plus intéressé par les jeux de combat, ils sont également sur la liste. Mortal Kombat 11 et Soul Calibur VI sont là si vous voulez quelque chose qui ressemble plus à un combat traditionnel en 1 contre 1, ou il y a Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 pour quelque chose d’un peu plus chaotique.

Accès à des jeux plus anciens

Les membres Premium (ou Deluxe) auront également accès à des jeux plus anciens, de la PlayStation originale à la PS3, et pourront participer à des essais chronométrés de deux heures sur des jeux complets. Les premiers jeux testés comprendront de grands noms comme « Horizon Forbidden West », « Tiny Tina’s Wonderland » et « Cyberpunk 2077 » pour commencer, et d’autres jeux non annoncés seront ajoutés à l’avenir.

Les titres classiques ne sont pas non plus mis en ligne tels quels sur le service. Les jeux PlayStation et PSP originaux tels que « Tekken 2 », « I.Q. Intelligent Qube » et « Hot Shots Golf » seront présentés avec une nouvelle interface utilisateur comprenant des menus permettant de sauvegarder n’importe où et de revenir en arrière. Pendant ce temps, certains classiques de la PS2 et de la PS3 comme « Ape Escape 2 », « Dark Cloud 2 » et « Wild Arms 3 » pourront être affichés à des résolutions plus élevées et à des fréquences d’images améliorées (par rapport à leurs versions originales).

Et ne vous inquiétez pas si vous avez déjà payé et téléchargé l’un des jeux originaux sur PlayStation ou PSP de la liste. Selon Sony, vous devriez pouvoir télécharger les versions PS4 ou PS5 de ces jeux directement sur le PSN sans avoir à vous inscrire au PS Plus ou à les acheter une seconde fois. Cela dit, si vous n’avez jamais acheté aucun de ces jeux classiques auparavant et que vous voulez juste un ou deux d’entre eux sans vous abonner à quoi que ce soit, certains classiques (non précisés) seront également disponibles pour un achat individuel en dehors d’une adhésion à PS Plus.

Ubisoft+ Classics, un catalogue complet

Enfin, il y a Ubisoft+, qui est le propre plan d’abonnement d’Ubisoft actuellement disponible sur Amazon Luna, PC et Stadia, avec des plans pour s’étendre aux consoles PlayStation et Xbox à l’avenir. Il offre l’accès à plus de 100 de ses propres jeux en tant qu’abonnement séparé en dehors de PS Plus. Cependant, Ubisoft+ obtient son propre spin-off PS Plus appelé Ubisoft+ Classics qui sera inclus dans les niveaux Extra et Premium.

Ubisoft+ Classics prévoit de lancer 27 jeux pour commencer et d’en proposer 50 d’ici la fin de l’année 2022. La sélection initiale semble assez décente, avec des titres populaires comme « Assassin’s Creed Valhalla », « For Honor » et « Watch Dogs », mais des exemples plus spécialisés comme « Far Cry 3: Blood Dragon », « Trackmania Turbo » et « ZOMBI » seront également inclus. Les membres de PS Plus Essentials n’auront malheureusement pas accès aux Ubisoft+ Classics, mais au moins le service sera intégré aux abonnements Extra ou Premium sans coût supplémentaire.