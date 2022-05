Apple publie iOS 15.5 et iPadOS 15.5 avant la WWDC 2022

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.5 et iPadOS 15.5. Ces mises à jour sont disponibles pour l’iPhone 6 s et tous les modèles ultérieurs, tous les modèles d’iPad Pro, l’iPad Air 2 et ultérieur, l’iPad de 5e génération et ultérieur, l’iPad mini 4 et ultérieur, et l’iPod touch de 7e génération.

Avec la mise à jour, pour éviter que les podcasts ne dévorent tout l’espace de stockage de votre iPhone, la mise à jour vous permet de limiter le nombre d’épisodes de podcasts stockés sur votre iPhone tout en supprimant automatiquement les anciens épisodes. Des barres de signal Wi-Fi dans l’app Home ont été ajoutées pour vous permettre de savoir que votre HomePod est connecté à l’application.

Dans iPadOS 15.5, l’étiquette « bêta » a été retirée de l’application Universal Control, ce qui rend la fonctionnalité officielle et sans bugs. Avec Universal Control, vous pouvez utiliser une seule souris, un seul trackpad et un seul clavier sur plusieurs appareils tels que les iPads et les Macs.

Le changement le plus intéressant d’iOS 15.5 est sans doute l’inclusion de la fonction « External Link Account Entitlement » pour les applications de lecture. Il s’agit d’applications qui fournissent du contenu numérique dans des formats tels que magazines, journaux, livres, audio, musique et vidéo. Après la mise à jour, les développeurs proposant des applications de lecture dans l’App Store auront la possibilité de relier les abonnés à un site Web externe pour créer un compte en dehors du système de paiement in-app d’Apple.

Avec cette mise à jour, l’application Photos dispose d’une nouvelle liste de « lieux sensibles ». Les photos prises dans une zone jugée « sensible » n’apparaîtront pas dans les souvenirs. La liste comprend « divers camps de concentration et mémoriaux de l’Holocauste ».

iOS 16 arrive…

Plus de 25 corrections de sécurité liées à iOS 15.5 et iPadOS 15.5 ont été répertoriées sur la page des mises à jour de sécurité d’Apple. Pour mettre à jour votre iPhone ou iPad, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

La sortie d’iOS 15.5 intervient moins d’un mois avant qu’Apple n’annonce sa prochaine mise à jour iOS 16 lors de sa conférence annuelle des développeurs.