WhatsApp prévoit d’ajouter un aperçu des liens dans la barre de Statut

Actuellement, la barre de Statut n’affiche que le lien normal si vous décidez d’inclure le lien vers votre site Web, par exemple, dans votre barre de Statut sur iOS. Lorsque ce changement sera officiel, le lien pourra être prévisualisé dans l’application elle-même, ce qui a pour but d’attirer davantage de personnes à cliquer dessus (et fournir des informations aux personnes qui ne font que regarder de toute façon).

you might also like