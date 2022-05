Apple dévoilerait l’iPhone 14, trois Apple Watch Series 8 et les AirPods Pro 2 le 13 septembre

Comme vous le savez probablement déjà, le prochain grand événement d’Apple aura lieu en septembre. Selon iDropNews, Apple a déjà décidé d’organiser son événement d’annonce des nouveaux iPhone le 13 septembre. Même si cette date est encore éloignée d’environ quatre mois, vous verrez Apple faire la promotion des quatre modèles qui composent la série iPhone 14. Nous devrions voir Apple présenter un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Apple équiperait les modèles iPhone 14 Pro du chipset A16 Bionic de 4 nm, tandis que les smartphones non Pro pourraient réutiliser le SoC A15 Bionic de 5 nm qui équipe tous les iPhone 13. Cela pourrait permettre à Apple d’élargir les différences entre les modèles Pro et non-Pro pour 2022. La plupart des consommateurs n’ont aucune idée de la puce qui alimente leur smartphone, et la plupart s’en moquent. La réutilisation de la puce pourrait aider Apple à rendre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max plus compétitifs en termes de prix.

Nous avons vu des rapports indiquant que même si Apple réutilise les puces A15 Bionic sur les iPhone 14 non Pro, elle pourrait lui donner un nom différent (comme l’appeler A16 Bionic et donner au nouveau SoC de 4 nm le nom de A16 Pro). Apple espère que pour ses clients, ce tour de passe-passe fasse passer la pilule d’inclure un ancien chipset dans un smartphone payé au prix fort.

Parmi les autres différences, citons le remplacement de l’encoche sur les modèles Pro par une découpe en forme de pilule et poinçon pour loger la caméra frontale et les composants Face ID ; les modèles non Pro, moins chers, continueront d’arborer l’encoche. Parmi les autres améliorations que l’on devrait trouver sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, citons l’écran ProMotion à 120 Hz et la caméra large de 48 mégapixels sur les modèles haut de gamme.

Alors que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini n’ont pas réussi à s’imposer, il sera intéressant de voir comment l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces se vendra. Il pourrait faire l’objet de nombreuses ventes de la part de ceux qui ont toujours voulu le plus grand écran d’iPhone possible, mais qui n’ont pas pu s’offrir le dernier modèle Pro Max.

Selon le rapport, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max commenceront respectivement à 799 et 899 dollars. Les options de stockage pourraient inclure 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage. Les prix de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max pourraient respectivement commencer à 1 099 et 1 199 dollars. Les options de stockage pourraient être de 256 Go, 512 Go, 1 To et éventuellement 2 To (bien qu’Apple procède généralement à de tels ajustements tous les deux ans, ce qui signifie qu’une option de base de 256 Go et une option de stockage maximum de 2 To pourraient ne pas arriver avant 2023).

Apple Watch Series 8 et AirPods Pro 2

Nous pourrions voir Apple présenter un trio de modèles d’Apple Watch en septembre, dont l’Apple Watch 8 (qui, selon les rumeurs, serait à nouveau dotée de bords plats), une nouvelle montre abordable Apple Watch SE et une toute nouvelle édition Extreme qui concurrencera les smartwatches conçues pour suivre les activités et les sports de plein air.

Les AirPods Pro 2 sont également au menu, la suite tant attendue des écouteurs haut de gamme entièrement sans fil d’Apple. Les écouteurs pourraient être dépourvus de tiges, dotés de la nouvelle génération d’annulation active du bruit et prendre en charge l’audio sans perte. Les AirPods Pro 2 pourraient également prendre en charge la recharge par USB-C.